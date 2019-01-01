Наймолодшій – 18, найстаршій – 70: дев’ять історій операційних медсестер з Луцька. ФОТО

Сьогодні, 15 лютого, відзначають своє професійне свято медичні сестри операційної. Нині в 14 операційних залах Луцької міської клінічної лікарні трудяться 22 медсестри. Наймолодшій – 18 років, найстаршій – понад 70. Робота особлива, бо під час кожного операційного втручання вони знаходяться поряд з лікарем в ролі вірного і надійного помічника. Незважаючи на труднощі, невисоку зарплату, втому, усі вони живуть своєю роботою.Про справу свого життя, розчарування та професійні успіхи вони розповіли – у їхніх розповідях. Їх опублікували на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook., операційна медсестра урологічного відділення:«Прийшла сюди зразу після школи у 1981 році. Спочатку працювала санітаркою. Я живу цією роботою. Колектив хороший, керівник - старша медична сестра Людмила Павшук - найкраща. Буває, що втомлюєшся, тоді сердишся, бо робочий день ненормований. Після операції потрібно підготувати інструменти, матеріали перев"язувальні на наступний день, але відпочинеш і знову хочеться на роботу. До кожного хворого відношуся як до рідного, бо до чужої біди звикнути не можу».операційна медсестра відділення нейрохірургії:«Операційна - це моя душа. Незважаючи на невисоку зарплату, труднощі, йду на роботу як на свято. В цей день хочу побажати операційним сестрам здоров"я міцного, натхнення, терпіння, благополуччя. Хай всі мрії здійснюються, а вони здійсняться»., операційна медсестра відділення ургентної хірургії:«Я не так давно тут працюю, але хочу подякувати, насамперед, колективу, що гарно мене прийняли, бо трудилася в опіковому центрі. Хочу сказати, що я не тільки люблю і пишаюся своєю роботою, я тут живу. В цей день хочу побажати своїм дівчатам, щоб під час оперативного втручання дивилися в рану, а в житті - назад оглядалися з вдячністю, вперед - з надією, вгору - з вірою, а по боках - з шаленою любов'ю»., операційна медсестра відділення ургентної хірургії:«З дитинства мріяла стати хірургом, але так як не склалося, прийшла сюди працювати медсестрою. Хірургія - це моє життя, це моє натхнення. Незважаючи ні на що, завжди хочеться йти на роботу».Наталія Ярема, операційна медсестра відділення ургентної хірургії: «Медики – залежні люди: і хочеться покинути, і не можна це зробити. Дійсно, дуже люблю і обожнюю свою роботу. Великою мірою це – завдяки нашій старшій медсестрі Людмилі Павшук, яка спонукає, стимулює і допомагає весело відпочити. Дякуємо їй»., операційна медсестра відділення малоінвазивної хірургії:«Люблю свою роботу і ціную. Можу сказати, що це моя друга сім"я. Я багато чому тут навчилася. Люблю своїх колег. Вітаю з професійним святом і дякую Людмилі Павшук за те, що організовує не тільки роботу, але й відпочинок та екскурсії»., операційна медсестра відділення ургентної хірургії:«Спочатку працювала на підприємстві. В медицину прийшла свідомо, бо хворіла дитина. Люблю свою операційну. Був час, коли працювала старшою медичною сестрою у відділенні неврології. Не змогла, повернулась назад»., операційна медична сестра гінекологічного відділення:«Люблю роботу, ціную лікарів, з якими працюю. В мене на операційному столі - лише жінки. Хочу побажати, щоб кожна жінка любила і поважала себе. А ми дбатимемо про їхнє здоров"я, бо ми - солдати в білих халатах, у нас - стальні ніжки, стальні ручки, ми працюємо, пропускаємо все через себе, а на наступний день приходимо і знову - до операційного стола»., старша медична сестра операційного блоку:«Я рада бачити усмішки моїх дівчат. Я всіх люблю. Я дорожу ними. Вони - найкращі. Таких як в нас немає в жодному відділенні. Я хочу привітати всіх з професійним святом. Хай все буде добре на роботі, вдома і в особистому житті».