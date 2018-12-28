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На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області

На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області
Торік ціни переважно зростали на квартири у будинках зведених після 1998-го у центральних районах українських міст. "Хрущовки" залишилися на тому ж ціновому рівні. Деякі подешевшали на 2-3%.

Найдорожче квартири коштують у Києві та області. У середньому за квадратний метр цьогоріч просять 29,5 тис. грн. Це на 3 тис. грн більше, ніж було торік, свідчать дані Dom.ria, - передає Gazeta.ua.

Трохи дешевше коштує нерухомість в Одесі. Квадратний метр у середньому продають по 24,4 тис. грн.

Найдешевше житло у Чернігівській обл. Коштує 11,5 тис. грн за "квадрат". У Запорізькій обл. за минулий рік ціни на квартири трохи знизилися. Так, квадратний метр подешевшав на понад 1 тис. грн - до 13,9 тис. грн.

На Волині ж ситуація така: у січні 2018 року середня ціна квадратного метра становила 13 607 гривень, а у січні 2019 - 14 474 гривень.

На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області

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Теги: житло, ціни, гроші, Луцьк, Волинь
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