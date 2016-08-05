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Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО

Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО
Мешканці луцької багатоповерхівки викидають непотріб просто з вікон.

Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Людмила Павлюк.

"Не можу мовчати, бо наш Луцьк перетворюється на смітник!! Дорога через арку між церквою Відродження, що по Соборності 26а та Соборності 24!!! Люди з цього будинку буквально з вікон викидають сміття, там стає вже небезпечно проходити!!!", – йдеться в дописі.
Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО

Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО

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Теги: сміття, багатоповерхівка
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Коментарі 3
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норма поведінки хуторян! А до вітру ходять під ялинку?
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Велика нація!вишиваночники)))
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Так Луцьк і є великий хутор, тільки з тролейбусами. Ви ж самі своє місто засираєте, ліхтарі ламаєте, бруківку бусами крадете, авто на газонах паркуєте. Але то всьо хуторяни винні. Міщани еліта:) З кожним роком спотерігаю як Луцьк змінює своє лице на бидляче, з кацапською говіркою. Чи то покоління підростає таке, чи то норма. Так що "горад Луцк" починайте з себе.
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