Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО

Мешканці луцької багатоповерхівки викидають непотріб просто з вікон.Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала"Не можу мовчати, бо наш Луцьк перетворюється на смітник!! Дорога через арку між церквою Відродження, що по Соборності 26а та Соборності 24!!! Люди з цього будинку буквально з вікон викидають сміття, там стає вже небезпечно проходити!!!", – йдеться в дописі.