У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

Сьогодні від розважального дитячого комплексу «Смугастий носоріг» – відбувся 3-й турнір BеyBlade!Вперше за історію турніру у Луцьку в РЦ «Промінь», 1-ще місце серед молодшої вікової категорії зайняла дівчинка! А також було вибрано ще 3 переможці, які отримували круті призи!Кожен учасник отримав подарунки на веселі розваги у зоні ігрових автоматів Play Hall та у великому лабіринті.Оскільки організатори вирішили проводити турнір щомісяця, адже ця подія набрала шаленої популярності серед блейдерів, вже було оголошено, що наступне змагання – наприкінці березня!Для того, аби взяти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.+380 (66) 755 07 57РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2