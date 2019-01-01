вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*
Сьогодні від розважального дитячого комплексу «Смугастий носоріг» – відбувся 3-й турнір BеyBlade!

Вперше за історію турніру у Луцьку в РЦ «Промінь», 1-ще місце серед молодшої вікової категорії зайняла дівчинка! А також було вибрано ще 3 переможці, які отримували круті призи!

Кожен учасник отримав подарунки на веселі розваги у зоні ігрових автоматів Play Hall та у великому лабіринті.

Оскільки організатори вирішили проводити турнір щомісяця, адже ця подія набрала шаленої популярності серед блейдерів, вже було оголошено, що наступне змагання – наприкінці березня!

Для того, аби взяти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.

+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2
У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промір, Смугастий носоріг, турнір, BayBlade
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукують батька двох дітей, який заборгував майже 150 тисяч гривень аліментів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*
Сьогодні, 21:53
Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 21:26
У Польщі затримали 5 українців, які незаконно працювали в країні
Сьогодні, 20:47
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 20:11
Схожі новини
Волинські атовці перемогли на всеукраїнському турнірі «Кубок Нескорених» Волинські атовці перемогли на всеукраїнському турнірі «Кубок Нескорених»
28 січень, 23:10
Кращий воротар та гравець: юних волинських футболістів відзначили на міжнародному турнірі. ФОТО Кращий воротар та гравець: юних волинських футболістів відзначили на міжнародному турнірі. ФОТО
26 січень, 07:20
У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО
20 січень, 07:47
У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
12 січень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розшукують батька двох дітей, який заборгував майже 150 тисяч гривень аліментів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
 0
У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*
Сьогодні, 21:53
 0
Лучани викидають сміття просто з вікон, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 21:26
 0
У Польщі затримали 5 українців, які незаконно працювали в країні
Сьогодні, 20:47
 0
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 20:11
 0
Медіа
відео
1/8