У «Промені» визначили переможців турніру «BayBlade»*
Сьогодні, 21:53
Сьогодні від розважального дитячого комплексу «Смугастий носоріг» – відбувся 3-й турнір BеyBlade!
Вперше за історію турніру у Луцьку в РЦ «Промінь», 1-ще місце серед молодшої вікової категорії зайняла дівчинка! А також було вибрано ще 3 переможці, які отримували круті призи!
Кожен учасник отримав подарунки на веселі розваги у зоні ігрових автоматів Play Hall та у великому лабіринті.
Оскільки організатори вирішили проводити турнір щомісяця, адже ця подія набрала шаленої популярності серед блейдерів, вже було оголошено, що наступне змагання – наприкінці березня!
Для того, аби взяти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2
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Вперше за історію турніру у Луцьку в РЦ «Промінь», 1-ще місце серед молодшої вікової категорії зайняла дівчинка! А також було вибрано ще 3 переможці, які отримували круті призи!
Кожен учасник отримав подарунки на веселі розваги у зоні ігрових автоматів Play Hall та у великому лабіринті.
Оскільки організатори вирішили проводити турнір щомісяця, адже ця подія набрала шаленої популярності серед блейдерів, вже було оголошено, що наступне змагання – наприкінці березня!
Для того, аби взяти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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