У Луцьку розшукують батька двох дітей, який заборгував майже 150 тисяч гривень аліментів. ВІДЕО





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На тих, хто вчасно не сплачує аліменти або взагалі відмовляться – чекає покарання.



Лучанка Тетяна Хижук має двох дітей, і ще у 2011 році подала позов до суду, щоб отримати алфменти від чоловіка, однак за 8 років не бачила від нього ні копійки.



"Вже мені набридло звертатись. В нього велика заборгованість – 95 тисяч гривень і додатково 47 тисяч гривень визначила виконавча служба за те, що він не виплачує", – каже жінка.



У грудні 2018 Тетяна Хиук звернулася в поліцію, адже виконавча служба передала справу в Любешів, за місцем реєстрації її чоловіка. Жінка каже, що його бачили у Луцьку, однак де він зараз – невідомо.



Загалом горе-батько заборгував майже 150 тисяч гривень і його розшукують. Поки – безрезультатно.



А тим часом уся заборгованість автоматично накопичується.



Згідно із новими правилами на аліментників, які заборгували більше року накладається штраф у розмірі 20% від загальної суми; за понад 2 роки – 30%; три роки і більше – 50%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нового року в Україні почали штрафувати батьків, які роками не сплачують аліменти. Минулого тижня з двох волинян-злісних неплатників стягнули майже шістдесят тисяч гривень.Йдеться в сюжеті 12 каналу На тих, хто вчасно не сплачує аліменти або взагалі відмовляться – чекає покарання.Лучанкамає двох дітей, і ще у 2011 році подала позов до суду, щоб отримати алфменти від чоловіка, однак за 8 років не бачила від нього ні копійки."Вже мені набридло звертатись. В нього велика заборгованість – 95 тисяч гривень і додатково 47 тисяч гривень визначила виконавча служба за те, що він не виплачує", – каже жінка.У грудні 2018 Тетяна Хиук звернулася в поліцію, адже виконавча служба передала справу в Любешів, за місцем реєстрації її чоловіка. Жінка каже, що його бачили у Луцьку, однак де він зараз – невідомо.Загалом горе-батько заборгував майже 150 тисяч гривень і його розшукують. Поки – безрезультатно.А тим часом уся заборгованість автоматично накопичується.Згідно із новими правилами на аліментників, які заборгували більше року накладається штраф у розмірі 20% від загальної суми; за понад 2 роки – 30%; три роки і більше – 50%.

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