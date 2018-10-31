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У Луцьку розшукують батька двох дітей, який заборгував майже 150 тисяч гривень аліментів. ВІДЕО

У Луцьку розшукують батька двох дітей, який заборгував майже 150 тисяч гривень аліментів. ВІДЕО
З нового року в Україні почали штрафувати батьків, які роками не сплачують аліменти. Минулого тижня з двох волинян-злісних неплатників стягнули майже шістдесят тисяч гривень.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

На тих, хто вчасно не сплачує аліменти або взагалі відмовляться – чекає покарання.

Лучанка Тетяна Хижук має двох дітей, і ще у 2011 році подала позов до суду, щоб отримати алфменти від чоловіка, однак за 8 років не бачила від нього ні копійки.

"Вже мені набридло звертатись. В нього велика заборгованість – 95 тисяч гривень і додатково 47 тисяч гривень визначила виконавча служба за те, що він не виплачує", – каже жінка.

У грудні 2018 Тетяна Хиук звернулася в поліцію, адже виконавча служба передала справу в Любешів, за місцем реєстрації її чоловіка. Жінка каже, що його бачили у Луцьку, однак де він зараз – невідомо.

Загалом горе-батько заборгував майже 150 тисяч гривень і його розшукують. Поки – безрезультатно.

А тим часом уся заборгованість автоматично накопичується.

Згідно із новими правилами на аліментників, які заборгували більше року накладається штраф у розмірі 20% від загальної суми; за понад 2 роки – 30%; три роки і більше – 50%.

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Теги: аліменти, борг, розшук, виконавча служба, штраф
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