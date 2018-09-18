Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО





Директорка ЗОШ№22 Лариса Кучер вважає, що скасування домашнього завдання не буде позитивним нововведенням, бо саме під час розв'язування завдань вдома діти розвиваються і стають самостійними, – йдеться в сюжеті



"Якщо говорити, що матеріал сприймається тільки на уроці, то одна дитина може його сприйняти за 10 хвилин, інша – за 20-30 хвилин. Деяким дітям матеріал потрібно повторити кілька разів, щоб його запам'ятати та усвідомити. А тому, якщо скасувати домашні завдання, то більша частина дітей не зможе йти далі неопрацювавши попередні теми", – переконана Лариса Кучер.



Щодо цього питання свою думку висловили і школярі.



"Вдома буду якось сам повторювати, тому що матеріал, який ти опрацював на уроці треба якось закріплювати, інакше ти все забудеш, а потім при відповіді не зможеш і двох слів зв'язати", – переконує шестикласник Ігор.



"Насправді дітям задають стільки, щоб діти самі зрозуміли матеріал і навчились самі робити те, що вчитель показує на уроці", – вважає учениця 8-го класу Ольга.



У першому класі дітям ще не задають домашніх завдань. Вважається, що у другому класі малеча має виділяти на уроки до 45 хвилин.



У третьому класі до 1 години 10 хвилин, у четвертому – до півтори години.



На сьогодні петицію про скасування домашніх завдань у старших класах підписало 200 людей із необхідних 25 тисяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Петиція про скасування домашніх завдань для школярів 5-11 класів з'явилася на офіційному сайті Президента України.Директорка ЗОШ№22вважає, що скасування домашнього завдання не буде позитивним нововведенням, бо саме під час розв'язування завдань вдома діти розвиваються і стають самостійними, – йдеться в сюжеті 12 каналу "Якщо говорити, що матеріал сприймається тільки на уроці, то одна дитина може його сприйняти за 10 хвилин, інша – за 20-30 хвилин. Деяким дітям матеріал потрібно повторити кілька разів, щоб його запам'ятати та усвідомити. А тому, якщо скасувати домашні завдання, то більша частина дітей не зможе йти далі неопрацювавши попередні теми", – переконана Лариса Кучер.Щодо цього питання свою думку висловили і школярі."Вдома буду якось сам повторювати, тому що матеріал, який ти опрацював на уроці треба якось закріплювати, інакше ти все забудеш, а потім при відповіді не зможеш і двох слів зв'язати", – переконує шестикласник"Насправді дітям задають стільки, щоб діти самі зрозуміли матеріал і навчились самі робити те, що вчитель показує на уроці", – вважає учениця 8-го класуУ першому класі дітям ще не задають домашніх завдань. Вважається, що у другому класі малеча має виділяти на уроки до 45 хвилин.У третьому класі до 1 години 10 хвилин, у четвертому – до півтори години.На сьогодні петицію про скасування домашніх завдань у старших класах підписало 200 людей із необхідних 25 тисяч.

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