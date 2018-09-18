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Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО

Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО
Петиція про скасування домашніх завдань для школярів 5-11 класів з'явилася на офіційному сайті Президента України.

Директорка ЗОШ№22 Лариса Кучер вважає, що скасування домашнього завдання не буде позитивним нововведенням, бо саме під час розв'язування завдань вдома діти розвиваються і стають самостійними, – йдеться в сюжеті 12 каналу.

"Якщо говорити, що матеріал сприймається тільки на уроці, то одна дитина може його сприйняти за 10 хвилин, інша – за 20-30 хвилин. Деяким дітям матеріал потрібно повторити кілька разів, щоб його запам'ятати та усвідомити. А тому, якщо скасувати домашні завдання, то більша частина дітей не зможе йти далі неопрацювавши попередні теми", – переконана Лариса Кучер.

Щодо цього питання свою думку висловили і школярі.

"Вдома буду якось сам повторювати, тому що матеріал, який ти опрацював на уроці треба якось закріплювати, інакше ти все забудеш, а потім при відповіді не зможеш і двох слів зв'язати", – переконує шестикласник Ігор.

"Насправді дітям задають стільки, щоб діти самі зрозуміли матеріал і навчились самі робити те, що вчитель показує на уроці", – вважає учениця 8-го класу Ольга.

У першому класі дітям ще не задають домашніх завдань. Вважається, що у другому класі малеча має виділяти на уроки до 45 хвилин.

У третьому класі до 1 години 10 хвилин, у четвертому – до півтори години.

На сьогодні петицію про скасування домашніх завдань у старших класах підписало 200 людей із необхідних 25 тисяч.

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Теги: школа, домашнє завдання, петиція, школярі, скасування
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