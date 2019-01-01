Комунальники пробили трубу: лучанин залишився без тепла і води через встановлення електроопори
15 лютий, 23:50
У Луцьку, на вулиці Станіславського, так вставновлювали електроопору, що пошкодили трубу. Відтак, помешкання лучанина Володимира Жеребцова залишилося без водо- й теплопостачання.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Вчора мама прийшла і каже, що воду прорвало. Я вийшов, нічого не зрозумів. Тут були якісь електрики, водоканалівці, перекрили воду по вулиці. І коли вода зійшла я зрозумів, що вони пробили дірку для стовба, а тут водопровід йде в хату. І ми без води вже з вочрашнього обіду. І повтікали всі, немає до кого достукатись", - обурюється чоловік.
У "Луцьксвітлі" визнали свою провину і найближчим часом обіцяють залагодити проблему.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Вчора мама прийшла і каже, що воду прорвало. Я вийшов, нічого не зрозумів. Тут були якісь електрики, водоканалівці, перекрили воду по вулиці. І коли вода зійшла я зрозумів, що вони пробили дірку для стовба, а тут водопровід йде в хату. І ми без води вже з вочрашнього обіду. І повтікали всі, немає до кого достукатись", - обурюється чоловік.
У "Луцьксвітлі" визнали свою провину і найближчим часом обіцяють залагодити проблему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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