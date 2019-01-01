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Комунальники пробили трубу: лучанин залишився без тепла і води через встановлення електроопори

Комунальники пробили трубу: лучанин залишився без тепла і води через встановлення електроопори
У Луцьку, на вулиці Станіславського, так вставновлювали електроопору, що пошкодили трубу. Відтак, помешкання лучанина Володимира Жеребцова залишилося без водо- й теплопостачання.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

"Вчора мама прийшла і каже, що воду прорвало. Я вийшов, нічого не зрозумів. Тут були якісь електрики, водоканалівці, перекрили воду по вулиці. І коли вода зійшла я зрозумів, що вони пробили дірку для стовба, а тут водопровід йде в хату. І ми без води вже з вочрашнього обіду. І повтікали всі, немає до кого достукатись", - обурюється чоловік.

У "Луцьксвітлі" визнали свою провину і найближчим часом обіцяють залагодити проблему.

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Теги: Луцьксвітло, електропора, вода, труба, Станіславського
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