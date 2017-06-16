Лучан кличуть на майстер-клас із ліплення глини





Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у



Майстер-клас розпочнеться о 14:00.



Захід проходитиме за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації “Наша справа”.



Запрошують усіх охочих в приміщення пластмасового заводу (майстерня Т.Вегери) за адресою вулиця Рівненська, 76 А.



«Буде весело та цікаво», — зазначають організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 лютого 2019 року відбудеться майстер-клас із ліплення з глини для євроклубів міста Луцька в рамках проекту «Європейська весна».Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook Майстер-клас розпочнеться о 14:00.Захід проходитиме за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації “Наша справа”.Запрошують усіх охочих в приміщення пластмасового заводу (майстерня Т.Вегери) за адресою вулиця Рівненська, 76 А.«Буде весело та цікаво», — зазначають організатори.

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