Лучан кличуть на майстер-клас із ліплення глини
Сьогодні, 06:48
16 лютого 2019 року відбудеться майстер-клас із ліплення з глини для євроклубів міста Луцька в рамках проекту «Європейська весна».
Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Майстер-клас розпочнеться о 14:00.
Захід проходитиме за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації “Наша справа”.
Запрошують усіх охочих в приміщення пластмасового заводу (майстерня Т.Вегери) за адресою вулиця Рівненська, 76 А.
«Буде весело та цікаво», — зазначають організатори.
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Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Майстер-клас розпочнеться о 14:00.
Захід проходитиме за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації “Наша справа”.
Запрошують усіх охочих в приміщення пластмасового заводу (майстерня Т.Вегери) за адресою вулиця Рівненська, 76 А.
«Буде весело та цікаво», — зазначають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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