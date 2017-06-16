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Лучан кличуть на майстер-клас із ліплення глини

Лучан кличуть на майстер-клас із ліплення глини
16 лютого 2019 року відбудеться майстер-клас із ліплення з глини для євроклубів міста Луцька в рамках проекту «Європейська весна».

Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.

Майстер-клас розпочнеться о 14:00.

Захід проходитиме за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації “Наша справа”.

Запрошують усіх охочих в приміщення пластмасового заводу (майстерня Т.Вегери) за адресою вулиця Рівненська, 76 А.

«Буде весело та цікаво», — зазначають організатори.
Лучан кличуть на майстер-клас із ліплення глини

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Теги: глина, ліплення, майстер-клас
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