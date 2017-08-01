На Полтавщині чоловік розбещував свою 4-річну доньку





У Решетилівському районі Полтавської області чоловік ґвалтував свою доньку.



Про це повідомляється у



Чоловікові в якості запобіжного заходу обрано арешт без права внесення застави. Зараз проводиться ряд експертиз, триває слідство.



Підозрюваному оголошено звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи близьким родичем). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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