На Полтавщині чоловік розбещував свою 4-річну доньку
Сьогодні, 01:23
У Полтавській області 27-річний батько знущався над своєю 4-річною донькою.
У Решетилівському районі Полтавської області чоловік ґвалтував свою доньку.
Про це повідомляється у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Чоловікові в якості запобіжного заходу обрано арешт без права внесення застави. Зараз проводиться ряд експертиз, триває слідство.
Підозрюваному оголошено звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи близьким родичем). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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У Решетилівському районі Полтавської області чоловік ґвалтував свою доньку.
Про це повідомляється у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Чоловікові в якості запобіжного заходу обрано арешт без права внесення застави. Зараз проводиться ряд експертиз, триває слідство.
Підозрюваному оголошено звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи близьким родичем). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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