Луцьких учнів «озброїли» світловідбивними браслетами та жилетами. ФОТО





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Така важлива та корисна акція зініційована ГО «Принцип» спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку, за сприяння компанії «Modern-Expo Group», Патрульної Поліції Волинської області та Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.



«На жаль суспільство халатно відноситься до того, аби в темну пору доби носити одяг із світловідбивними елементами. А діти вночі майже непомітні і це призводить до великої кількості аварій. Тому ми як одні з таких ініціаторів громадянського суспільства вирішили, що завдяки нашим спонсорам, будемо розповсюджувати ці речі через школи, щоб це дійшло до кожної дитини. Також хочемо, щоб суспільство почало про це говорити – про саму проблему», – зауважив Віктор Грисюк із ГО «Принцип».



Також додав, що у Польщі люди не ходять без жилетів чи інших елементів, адже за це можна отримати штраф. До того ж, у сусідній країні укорінилося те, що потрібно себе безпечно поводити на дорозі.



«У нас є глобальна мета – забезпечити кожного школяра на Волині подібними ґаджетами», – додав Віктор Грисюк.



Своєю чергою віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур додав, що користування яскравими елементами може врятувати не одне життя.



«Такі світловідбивні елементи коштують близько 10 гривень, а це може коштувати життя дитини», – переконаний віце-консул.



Під час зустрічі із дітьми, патрульні провели вікторини, в ігровій показали, навіщо пристібати паски безпеки в автівці та поспілкувалися з семи- і шестикласниками про важливість мати на собі елементи, які будуть помітними водіям у темну пору доби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 15 лютого у рамках проекту «СВІТЛОДІТИ» перевірили, наскільки добре вони знають правила дорожнього руху та отримали яскраві подарунки.Повідомляє ІА "Конкурент" Така важлива та корисна акція зініційована ГО «Принцип» спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку, за сприяння компанії «Modern-Expo Group», Патрульної Поліції Волинської області та Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.«На жаль суспільство халатно відноситься до того, аби в темну пору доби носити одяг із світловідбивними елементами. А діти вночі майже непомітні і це призводить до великої кількості аварій. Тому ми як одні з таких ініціаторів громадянського суспільства вирішили, що завдяки нашим спонсорам, будемо розповсюджувати ці речі через школи, щоб це дійшло до кожної дитини. Також хочемо, щоб суспільство почало про це говорити – про саму проблему», – зауваживіз ГО «Принцип».Також додав, що у Польщі люди не ходять без жилетів чи інших елементів, адже за це можна отримати штраф. До того ж, у сусідній країні укорінилося те, що потрібно себе безпечно поводити на дорозі.«У нас є глобальна мета – забезпечити кожного школяра на Волині подібними ґаджетами», – додав Віктор Грисюк.Своєю чергою віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцькудодав, що користування яскравими елементами може врятувати не одне життя.«Такі світловідбивні елементи коштують близько 10 гривень, а це може коштувати життя дитини», – переконаний віце-консул.Під час зустрічі із дітьми, патрульні провели вікторини, в ігровій показали, навіщо пристібати паски безпеки в автівці та поспілкувалися з семи- і шестикласниками про важливість мати на собі елементи, які будуть помітними водіям у темну пору доби.

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