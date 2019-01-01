Посадовець РДА на Волині погорів на хабарі від підприємця. ФОТО





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Сьогодні, 15 лютого, оперативники управління захисту економіки у Волинській області спільно зі слідчими-детективами обласної поліції викрили головного спеціаліста відділу соціального захисту населення однієї із районних державних адміністрацій області на отриманні хабара від приватного підприємця за невжиття заходів реагування на виявлені правопорушення під час перевірок дотримання трудового законодавства, в яких останній брав участь, будучи членом групи з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками.



Правопорушника викрили і затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у хабарництві викрили посадовця районної державної адміністрації області.Про це повідомляє управління захисту економіки у Волинській області Сьогодні, 15 лютого, оперативники управління захисту економіки у Волинській області спільно зі слідчими-детективами обласної поліції викрили головного спеціаліста відділу соціального захисту населення однієї із районних державних адміністрацій області на отриманні хабара від приватного підприємця за невжиття заходів реагування на виявлені правопорушення під час перевірок дотримання трудового законодавства, в яких останній брав участь, будучи членом групи з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками.Правопорушника викрили і затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривень.

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