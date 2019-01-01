Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:37
Вчора, 15 лютого, у Волинському окружному адміністративному суді відбулося перше судове засідання у справі щодо плати за харчування дітей, які не проживають у Луцьку.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей.
Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.
Відтак, прокуратура оскаржила вищезгадане рішення виконкому в суді.
Чим закінчилося судове засідання і що про ситуацію кажуть батьки, які за січень заплатили 100% вартості харчування, - далі у відео.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей.
Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.
Відтак, прокуратура оскаржила вищезгадане рішення виконкому в суді.
Чим закінчилося судове засідання і що про ситуацію кажуть батьки, які за січень заплатили 100% вартості харчування, - далі у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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