Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах



Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.



Відтак, прокуратура оскаржила вищезгадане рішення виконкому в суді.



Чим закінчилося судове засідання і що про ситуацію кажуть батьки, які за січень заплатили 100% вартості харчування, - далі у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 15 лютого, у Волинському окружному адміністративному суді відбулося перше судове засідання у справі щодо плати за харчування дітей, які не проживають у Луцьку.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.Відтак, прокуратура оскаржила вищезгадане рішення виконкому в суді.Чим закінчилося судове засідання і що про ситуацію кажуть батьки, які за січень заплатили 100% вартості харчування, - далі у відео.

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