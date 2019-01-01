У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО
Сьогодні, 03:35
У Києві у День святого Валентина стався конфлікт через відмову чоловіка зайнятися сексом.
Подружня пара накинулася з кулаками на перехожого через те, що той не захотів зайнятися сексом. Як тільки чоловік відповів відмовою на непристойну пропозицію жінки, з’явився її чоловік і став розмахувати кулаками.
Про це повідомляє прес-служба Муніципальної варти Києва.
Всю цю картину і побачили правоохоронці та допомогли відтягнути подружню пару від бідолахи. Повідомляється, що нападники були у стані алкогольного сп’яніння.
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Подружня пара накинулася з кулаками на перехожого через те, що той не захотів зайнятися сексом. Як тільки чоловік відповів відмовою на непристойну пропозицію жінки, з’явився її чоловік і став розмахувати кулаками.
Про це повідомляє прес-служба Муніципальної варти Києва.
Всю цю картину і побачили правоохоронці та допомогли відтягнути подружню пару від бідолахи. Повідомляється, що нападники були у стані алкогольного сп’яніння.
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