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У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО

У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО
У Києві у День святого Валентина стався конфлікт через відмову чоловіка зайнятися сексом.

Подружня пара накинулася з кулаками на перехожого через те, що той не захотів зайнятися сексом. Як тільки чоловік відповів відмовою на непристойну пропозицію жінки, з’явився її чоловік і став розмахувати кулаками.

Про це повідомляє прес-служба Муніципальної варти Києва.

Всю цю картину і побачили правоохоронці та допомогли відтягнути подружню пару від бідолахи. Повідомляється, що нападники були у стані алкогольного сп’яніння.
У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО

У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО

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Теги: пара, побиття, муніципали, День Валентина, пропозиція, секс
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