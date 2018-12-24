Хочу обійняти і побачити хоч на хвилину, – мама померлого від раку Роми Гальчика

Романа Гальчика Світлана опублікувала щемний пост у соцмережі про свого сина.



Про це йдеться у групі "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо" у Facebook.



Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі,



Допис Світлани Гальчик подаємо без змін:



"Куди ти так дивишся, рідний? Невже ти все знав? Невже ти знав , що підеш від нас? Рідненький... Душа рветься до тебе... Чому? Що ми пропустили? Що зробили не так? Я так багато тобі хочу сказати, я просто хочу тебе обійняти, побачити на хвилину... Як ти там? Нам погано, дуже, погано без тебе... Я так тебе люблю, всім серцем, рідний мій, синок... Ти пішов, без тебе пустка... Я стільки наробила дурниць, пробач, бо я собі не можу... Прийди хоч в сні, хоч в сні тебе обійму, рідний... Чому? Стільки болі і страждань, ти все терпів, плакав , але терпів... Ти приклад для багатьох, як і всі дітки, що зараз з тобою... Наші ангелочки.... Прийди хоч в сні... Скажи мені як ти?!?! Я не можу жити без тебе..."

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама померлого від раку маленького волинянинаопублікувала щемний пост у соцмережі про свого сина.Про це йдеться у групі "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо" у Facebook.Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою Допис Світлани Гальчик подаємо без змін:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію