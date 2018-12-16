Справжня весна: погода у Луцьку на неділю, 17 лютого
Сьогодні, 19:00
У Луцьку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
Температура повітря вдень підвищиться до 9 градусів тепла. Увечері буде дещо холодніше - 5 градусів тепла.
Вітер - західний, 3,4-4,9 метра за секунду.
Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду.
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Температура повітря вдень підвищиться до 9 градусів тепла. Увечері буде дещо холодніше - 5 градусів тепла.
Вітер - західний, 3,4-4,9 метра за секунду.
Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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