Справжня весна: погода у Луцьку на неділю, 17 лютого





Температура повітря вдень підвищиться до 9 градусів тепла. Увечері буде дещо холодніше - 5 градусів тепла.



Вітер - західний, 3,4-4,9 метра за секунду.



Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.Температура повітря вдень підвищиться до 9 градусів тепла. Увечері буде дещо холодніше - 5 градусів тепла.Вітер - західний, 3,4-4,9 метра за секунду.Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду.

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