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Справжня весна: погода у Луцьку на неділю, 17 лютого

Справжня весна: погода у Луцьку на неділю, 17 лютого
У Луцьку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Температура повітря вдень підвищиться до 9 градусів тепла. Увечері буде дещо холодніше - 5 градусів тепла.

Вітер - західний, 3,4-4,9 метра за секунду.

Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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