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Лучанка розповіла, скільки коштує відпочинок на казковому Балі

Лучанка розповіла, скільки коштує відпочинок на казковому Балі
Лучанка Христина Лесюк поділилася, скільки коштує відпочинок на Балі, що в Індонезії, і дала декілька порад, як жити на острові.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Допис лучанки подаємо без змін:

"Лютий в Азії-пік подорожей і «галяк» з роботою. Все через Китайський новий рік, який, до слова, святкують не лише в Китаї, а й в інших країнах Азії.

Якщо в Таїланді зараз пік сезону, то на Балі сезон дощів (часто чула, що українські турфірми називають «піком» на Балі саме січень-лютий, мабуть, щоб заробити).

Тепер по суті:
-квитки мені обійшлися в 442$ з Китаю з пересадкою в Гoнконзі;

-наше проживання (на 2-х осіб) обійшлося приблизно у 200$ на 9 ночей зі сніданками.

-Їжу можна готувати і самому, можна харчуватися в закладах:
Індонезійська їжа 67.00 грн за обід
Веганський пиріг 77.00 грн
Свіжий сік 23.00-48.00 грн
Тайський суп том ям, салат з креветками і сік з гранаділли - приблизно 150.00 грн
Взагалі на 150 грн (4-5$) можна легко наїстися.

-Транспорт: оренда скутера 50-60-100 тисяч рупій, як домовитеся. Ми брали за 60, що дорівнює 115 гривням. Бензин 20 грн/літр.
Ціни на таксі через програму Grab, або як домовитеся з таксистом.
Оренда мінівена з водієм на 6-7 осіб 800-1500 грн/день, теж як домовитеся.

-Сувеніри. Тут я трохи потратилась, бо купувала і декор додому, і тканини, і срібло, і «магнітіки». Суму можу вказати приблизно 100$

Отже, моя сума за 10 днів:
442$ переліт+545$ (транспорт, їжа, готель, сувеніри, вхідні квитки і тд).
Разом 987$ або майже 27000 українських гривень на одного (уточню, що тут вказана половина вартості готелю, оренди скутера і тд., бо вдвох завжди вигідніше їхати).
Дорого чи ні? кожен визначає свій бюджет.
Варто чи ні? Однозначно варто, бо це незабутні враження.

НОТАТКИ:
-Моя порада, перед поїздкою почитайте трохи про кліматичні пояси, полистайте інстаграм (навіть можна написати місцевим), бо інколи на одному острові сезон, на іншому дощить.
Хоча вцілому зливи короткі і не докучають; якщо хмарно, виходять гарні фото без тіней, а море все таке ж тепле.
-В готелях можуть бути маленькі ящірки, великі таракани, миші і тд.
Але ви ж на острові, камон.
-Тут є житло і за 1$ за ніч, але готуйтеся жити з таким собі контингентом, що називає себе «йогами» і «прасвітльонними».
-Не забуваємо про вуличну їжу, яка дешевша, але не зовсім гігієнічно приготована.
А також про чайові, які в закладах включені в рахунок (є 10-15-21%, залежно від міста і закладу).

-УВАГА: штраф, якщо з вами сталося дтп (будьте обережні, на цьому острові багато гастролерів з сусідніх островів, які люблять «підрізати») 96 грн. А НЕ 960, як з вас можуть просити (знаємо НЕ з власного досвіду).
-Про сувеніри треба окремий пост, адже на Балі дуже багато речей ручної роботи, багато екологічних товарів, багато фруктів, багато одягу. Не беріть нічого з дому.
-ЦІН НА ЦЕ ВСЕ В МАГАЗИНАХ НЕМАЄ. Мусите торгуватись. Якщо ціна стартує з 200 тисяч, ви кажіть 50 тисяч. В результаті за 100 тисяч можете купувати))) (і все одно на вас заробили).
-Підказка: якщо їхати на довше, виходить дешевше. Можна домовитись за житло на довгий термін, готувати самому і не їздити галопом, щоб все встигнути. Ну і купувати менше сувенірів".

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Теги: відпочинок, відпустка, Балі
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