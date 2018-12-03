Лучанка розповіла, скільки коштує відпочинок на казковому Балі

Христина Лесюк поділилася, скільки коштує відпочинок на Балі, що в Індонезії, і дала декілька порад, як жити на острові.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Допис лучанки подаємо без змін:



"Лютий в Азії-пік подорожей і «галяк» з роботою. Все через Китайський новий рік, який, до слова, святкують не лише в Китаї, а й в інших країнах Азії.



Якщо в Таїланді зараз пік сезону, то на Балі сезон дощів (часто чула, що українські турфірми називають «піком» на Балі саме січень-лютий, мабуть, щоб заробити).



Тепер по суті:

-квитки мені обійшлися в 442$ з Китаю з пересадкою в Гoнконзі;



-наше проживання (на 2-х осіб) обійшлося приблизно у 200$ на 9 ночей зі сніданками.



-Їжу можна готувати і самому, можна харчуватися в закладах:

Індонезійська їжа 67.00 грн за обід

Веганський пиріг 77.00 грн

Свіжий сік 23.00-48.00 грн

Тайський суп том ям, салат з креветками і сік з гранаділли - приблизно 150.00 грн

Взагалі на 150 грн (4-5$) можна легко наїстися.



-Транспорт: оренда скутера 50-60-100 тисяч рупій, як домовитеся. Ми брали за 60, що дорівнює 115 гривням. Бензин 20 грн/літр.

Ціни на таксі через програму Grab, або як домовитеся з таксистом.

Оренда мінівена з водієм на 6-7 осіб 800-1500 грн/день, теж як домовитеся.



-Сувеніри. Тут я трохи потратилась, бо купувала і декор додому, і тканини, і срібло, і «магнітіки». Суму можу вказати приблизно 100$



Отже, моя сума за 10 днів:

442$ переліт+545$ (транспорт, їжа, готель, сувеніри, вхідні квитки і тд).

Разом 987$ або майже 27000 українських гривень на одного (уточню, що тут вказана половина вартості готелю, оренди скутера і тд., бо вдвох завжди вигідніше їхати).

Дорого чи ні? кожен визначає свій бюджет.

Варто чи ні? Однозначно варто, бо це незабутні враження.



НОТАТКИ:

-Моя порада, перед поїздкою почитайте трохи про кліматичні пояси, полистайте інстаграм (навіть можна написати місцевим), бо інколи на одному острові сезон, на іншому дощить.

Хоча вцілому зливи короткі і не докучають; якщо хмарно, виходять гарні фото без тіней, а море все таке ж тепле.

-В готелях можуть бути маленькі ящірки, великі таракани, миші і тд.

Але ви ж на острові, камон.

-Тут є житло і за 1$ за ніч, але готуйтеся жити з таким собі контингентом, що називає себе «йогами» і «прасвітльонними».

-Не забуваємо про вуличну їжу, яка дешевша, але не зовсім гігієнічно приготована.

А також про чайові, які в закладах включені в рахунок (є 10-15-21%, залежно від міста і закладу).



-УВАГА: штраф, якщо з вами сталося дтп (будьте обережні, на цьому острові багато гастролерів з сусідніх островів, які люблять «підрізати») 96 грн. А НЕ 960, як з вас можуть просити (знаємо НЕ з власного досвіду).

-Про сувеніри треба окремий пост, адже на Балі дуже багато речей ручної роботи, багато екологічних товарів, багато фруктів, багато одягу. Не беріть нічого з дому.

-ЦІН НА ЦЕ ВСЕ В МАГАЗИНАХ НЕМАЄ. Мусите торгуватись. Якщо ціна стартує з 200 тисяч, ви кажіть 50 тисяч. В результаті за 100 тисяч можете купувати))) (і все одно на вас заробили).

-Підказка: якщо їхати на довше, виходить дешевше. Можна домовитись за житло на довгий термін, готувати самому і не їздити галопом, щоб все встигнути. Ну і купувати менше сувенірів".

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