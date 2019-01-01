«Люди швидше помруть, ніж доїде «швидка»: волиняни скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО





Відео у спільноті "Підслухано Горохів" у "Фейсбуці" оприлюднила місцева мешканка Оля Секлій, пише інтернет-видання



"Найкраща вулиця Горохова. Мало того що за 100 м міське смітєзвалище, то ще й нема дороги. Люди скоріш помруть, ніж доїде швидка. Два роки уже звертаємось до нашого мера і тільки одні обіцянки", - йдеться у дописі горохівчанки.



У коментарях містяни додають, якщо влада не вирішить проблему з дорогою, люди перекриють шлях до сміттєзвалища.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на вулиці Берестецькій швидка допомога не може доїхати до пацієнтів через жахливу дорогу.Відео у спільноті "Підслухано Горохів" у "Фейсбуці" оприлюднила місцева мешканка Оля Секлій, пише інтернет-видання Волинь24 "Найкраща вулиця Горохова. Мало того що за 100 м міське смітєзвалище, то ще й нема дороги. Люди скоріш помруть, ніж доїде швидка. Два роки уже звертаємось до нашого мера і тільки одні обіцянки", - йдеться у дописі горохівчанки.У коментарях містяни додають, якщо влада не вирішить проблему з дорогою, люди перекриють шлях до сміттєзвалища.

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