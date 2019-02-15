У школи і садки ще одного міста на Волині не пускатимуть дітей без щеплень від кору
Сьогодні, 11:33
У Нововолинську вже з 11 березня не щеплених від кору дітей не допускатимуть до навчання у школах та відвідування дитячих садків.
Таке рішення 15 лютого, прийняла міська комісія техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Нововолинськ.com.ua.
Насамперед, члени комісії заслухали завідувача Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольгу Попіку та завідувача Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталію Мариніну щодо стану епідситуації з кором та ГРВІ у місті.
За їх словами, стан охоплення щепленнями проти кору школярів викликає занепокоєння. Адже, незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, вакцинуватись нововолинці не дуже поспішають.
Зокрема, Наталія Мариніна зауважила, якщо кількість захворілих на грип та ГРВІ зменшується, то на кір, навпаки, збільшується. З початку 2019-го у місті зареєстровано 25 випадків захворювання на кір. З них 15 дітей і 10 дорослих.
Оскільки ліків від кору немає, то єдиний шанс врятуватись від небезпечної хвороби – вакцинація.
«Найчастіше на кір хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки й школи. Але дорослі та підлітки, яким не робили вакцинацію, також можуть захворіти. А от якщо рівень прищепленості в закладі становить 95% то ризик виникнення спалаху в даному навчальному закладі мінімальний», – наголосила завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.
І запевнила, що місто забезпечене достатньою кількістю якісної вакцини КПК. І, зробивши щеплення, можна захиститись одразу від трьох небезпечних інфекцій – кору, епідемічного паротиту та краснухи.
Завідувач Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка запевнила, що місті створенні усі необхідні умови, аби вакцинуватися, є й вакцина – якісна і в достатній кількості.
«У Нововолинському Центрі первинної медико-санітарної допомоги можна зробити щеплення від інфекційних захворювань без попереднього запису і талонів. Для цього в амбулаторії ЗПСМ №4 (колишня дитяча поліклініка) відкрили окремий кабінет ( №10 на 2 поверсі з 8-00 до 14-00)», – зазначила Ольга Попіка.
Однак, вакцинуватись і ревакцинуватись нововолинці не поспішають.
«Станом на 15 лютого 2019 вакциновано 100 дітей віком 1 рік, що становить 19% від запланованих 528-ми. Ревакциновано 146 дітей віком 6 років, що становить 24% від запланованих 615-ти», – зауважила Ольга Попіка.
Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна наголосила, що відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати дитячі заклади не дозволяється.
«Норма законодавства регламентує обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми дитячих (виховних, навчальних, оздоровчих) закладів. Зокрема, в ній вказано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється», – констатувала Наталія Мариніна.
Врешті, за підсумками наради, члени комісії прийняли рішення встановити реальну кількість нещеплених учнів або вакцинованих з порушеннями календаря щеплень, в тому числі – за медичними протипоказаннями в освітніх закладах Нововолинська, забезпечити виконання санітарного законодавства щодо обмеження відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані, з 11 березня.
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Таке рішення 15 лютого, прийняла міська комісія техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Нововолинськ.com.ua.
Насамперед, члени комісії заслухали завідувача Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольгу Попіку та завідувача Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталію Мариніну щодо стану епідситуації з кором та ГРВІ у місті.
За їх словами, стан охоплення щепленнями проти кору школярів викликає занепокоєння. Адже, незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, вакцинуватись нововолинці не дуже поспішають.
Зокрема, Наталія Мариніна зауважила, якщо кількість захворілих на грип та ГРВІ зменшується, то на кір, навпаки, збільшується. З початку 2019-го у місті зареєстровано 25 випадків захворювання на кір. З них 15 дітей і 10 дорослих.
Оскільки ліків від кору немає, то єдиний шанс врятуватись від небезпечної хвороби – вакцинація.
«Найчастіше на кір хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки й школи. Але дорослі та підлітки, яким не робили вакцинацію, також можуть захворіти. А от якщо рівень прищепленості в закладі становить 95% то ризик виникнення спалаху в даному навчальному закладі мінімальний», – наголосила завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.
І запевнила, що місто забезпечене достатньою кількістю якісної вакцини КПК. І, зробивши щеплення, можна захиститись одразу від трьох небезпечних інфекцій – кору, епідемічного паротиту та краснухи.
Завідувач Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка запевнила, що місті створенні усі необхідні умови, аби вакцинуватися, є й вакцина – якісна і в достатній кількості.
«У Нововолинському Центрі первинної медико-санітарної допомоги можна зробити щеплення від інфекційних захворювань без попереднього запису і талонів. Для цього в амбулаторії ЗПСМ №4 (колишня дитяча поліклініка) відкрили окремий кабінет ( №10 на 2 поверсі з 8-00 до 14-00)», – зазначила Ольга Попіка.
Однак, вакцинуватись і ревакцинуватись нововолинці не поспішають.
«Станом на 15 лютого 2019 вакциновано 100 дітей віком 1 рік, що становить 19% від запланованих 528-ми. Ревакциновано 146 дітей віком 6 років, що становить 24% від запланованих 615-ти», – зауважила Ольга Попіка.
Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна наголосила, що відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати дитячі заклади не дозволяється.
«Норма законодавства регламентує обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми дитячих (виховних, навчальних, оздоровчих) закладів. Зокрема, в ній вказано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється», – констатувала Наталія Мариніна.
Врешті, за підсумками наради, члени комісії прийняли рішення встановити реальну кількість нещеплених учнів або вакцинованих з порушеннями календаря щеплень, в тому числі – за медичними протипоказаннями в освітніх закладах Нововолинська, забезпечити виконання санітарного законодавства щодо обмеження відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані, з 11 березня.
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