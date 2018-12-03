вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей

Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей
Відійшла у вічність волинянка Ліна Савченко, яка з 2014 року боролася зі страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.

Про це у Facebook повідомили близькі та рідні жінки.

За увесь час боротьби з недугою Ліна Савченко пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції.

І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку.

Кошти на лікування жінки збирала вся Волинь. Однак після 5-річної боротьби з раком грудей Ліни Савченко не стало.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю
Сьогодні, 10:39
16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:05
Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей
Сьогодні, 09:45
Хочу обійняти і побачити хоч на хвилину, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Сьогодні, 09:12
Волинянам радять судитись з облгазом через зайві кубометри газу в платіжках. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
31 січень, 12:02
Рак забрав життя волинського атовця Рак забрав життя волинського атовця
03 грудень, 2018, 08:42
Помер радянський актор Микола Караченцов Помер радянський актор Микола Караченцов
26 жовтень, 2018, 10:10
Із життя пішов нобелівський лауреат, якому медицина завдячує ліками від раку Із життя пішов нобелівський лауреат, якому медицина завдячує ліками від раку
03 червень, 2015, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
 0
Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта
Сьогодні, 10:45
 0
У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю
Сьогодні, 10:39
 0
16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:05
 0
Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8