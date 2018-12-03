Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей
Сьогодні, 09:45
Відійшла у вічність волинянка Ліна Савченко, яка з 2014 року боролася зі страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.
Про це у Facebook повідомили близькі та рідні жінки.
За увесь час боротьби з недугою Ліна Савченко пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції.
І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку.
Кошти на лікування жінки збирала вся Волинь. Однак після 5-річної боротьби з раком грудей Ліни Савченко не стало.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.
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Про це у Facebook повідомили близькі та рідні жінки.
За увесь час боротьби з недугою Ліна Савченко пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції.
І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку.
Кошти на лікування жінки збирала вся Волинь. Однак після 5-річної боротьби з раком грудей Ліни Савченко не стало.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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