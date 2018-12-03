Померла волинянка, яка 5 років відчайдушно боролася з раком грудей

Ліна Савченко, яка з 2014 року боролася зі страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.



Про це у Facebook повідомили близькі та рідні жінки.



За увесь час боротьби з недугою



І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку.



Кошти на лікування жінки збирала вся Волинь. Однак після 5-річної боротьби з раком грудей Ліни Савченко не стало.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у вічність волинянка, яка з 2014 року боролася зі страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.Про це у Facebook повідомили близькі та рідні жінки.За увесь час боротьби з недугою Ліна Савченко пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції. І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку.Кошти на лікування жінки збирала вся Волинь. Однак після 5-річної боротьби з раком грудей Ліни Савченко не стало.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію