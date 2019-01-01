16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:05
16 лютого 2019 року вшановують святого Симеона та святу пророчицю Ганну. З цього дня природа починає готуватися до весни.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.
Народні прикмети на 16 лютого
– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
Що можна робити 16 лютого
1. Симеону та Ганні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.
Що не можна робити 16 лютого
1. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.
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Іменини сьогодні святкують: Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.
Народні прикмети на 16 лютого
– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
Що можна робити 16 лютого
1. Симеону та Ганні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.
Що не можна робити 16 лютого
1. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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