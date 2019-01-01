16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 лютого 2019 року вшановують святого Симеона та святу пророчицю Ганну. З цього дня природа починає готуватися до весни.Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.1. Симеону та Ганні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.1. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.