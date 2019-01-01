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На 22-річного хлопця впала буруля, він – у лікарні

На 22-річного хлопця впала буруля, він – у лікарні
У Полтаві на 22-річного хлопця впала буруля.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Хлопця доправили до 1-ї міської клінічної лікарні міста Полтава з діагнозом "після травматичний тромбоз правої руки".

Полтавчанин отримав травму в Шевченківському районі міста внаслідок падіння на нього льодяної бурульки. Стан здоров’я хлопця – задовільний.

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Теги: зима, буруля
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