Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО





Аварія сталася у ніч на 16 лютого, повідомляє видання



ДТП трапилася близько 1:15 ночі. Очевидці розповідають, що BMW рухався у бік Видубичів на швидкості близько 200 кілометрів на годину. У позашляховика лопнуло колесо, тож він зачепив відбійник і протаранив таксі. Водія Lanos встигли витягнути з палаючого авто, а от пасажир згорів усередині.



На місце події прибули рятувальники. Вони виявили у вигорілій машині тіло людини. Попередньо, це жінка.



Водій таксі отримав травми різного ступеня. Він перебував у свідомості, однак практично нічого не пам'ятав.



Тим часом винуватець аварії втік з місця ДТП ще до приїзду поліції. BMW керманич лишив у кюветі. Жодних документів в автівці поліція не виявила. Водночас, зняти з позашяховика номери водій не встиг. Тож наразі правоохоронці розшукують власника джипу. Свідки трагедії кажуть, що він втік у посадку уздовж дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На столичному шосе сталася смертельна аварія. На величезній швидкості позашляховик BMW X5 протаранив таксі Daewoo.Аварія сталася у ніч на 16 лютого, повідомляє видання Інформатор ДТП трапилася близько 1:15 ночі. Очевидці розповідають, що BMW рухався у бік Видубичів на швидкості близько 200 кілометрів на годину. У позашляховика лопнуло колесо, тож він зачепив відбійник і протаранив таксі. Водія Lanos встигли витягнути з палаючого авто, а от пасажир згорів усередині.На місце події прибули рятувальники. Вони виявили у вигорілій машині тіло людини. Попередньо, це жінка.Водій таксі отримав травми різного ступеня. Він перебував у свідомості, однак практично нічого не пам'ятав.Тим часом винуватець аварії втік з місця ДТП ще до приїзду поліції. BMW керманич лишив у кюветі. Жодних документів в автівці поліція не виявила. Водночас, зняти з позашяховика номери водій не встиг. Тож наразі правоохоронці розшукують власника джипу. Свідки трагедії кажуть, що він втік у посадку уздовж дороги.

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