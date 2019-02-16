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Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО

Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО
На столичному шосе сталася смертельна аварія. На величезній швидкості позашляховик BMW X5 протаранив таксі Daewoo.

Аварія сталася у ніч на 16 лютого, повідомляє видання Інформатор.

ДТП трапилася близько 1:15 ночі. Очевидці розповідають, що BMW рухався у бік Видубичів на швидкості близько 200 кілометрів на годину. У позашляховика лопнуло колесо, тож він зачепив відбійник і протаранив таксі. Водія Lanos встигли витягнути з палаючого авто, а от пасажир згорів усередині.

На місце події прибули рятувальники. Вони виявили у вигорілій машині тіло людини. Попередньо, це жінка.

Водій таксі отримав травми різного ступеня. Він перебував у свідомості, однак практично нічого не пам'ятав.

Тим часом винуватець аварії втік з місця ДТП ще до приїзду поліції. BMW керманич лишив у кюветі. Жодних документів в автівці поліція не виявила. Водночас, зняти з позашяховика номери водій не встиг. Тож наразі правоохоронці розшукують власника джипу. Свідки трагедії кажуть, що він втік у посадку уздовж дороги.
Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО
Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО
Моторошна аварія у Києві: пасажирка живцем згоріла в таксі. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: аварія, Київ
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