Скандального Олександра Тиводара судять у Ковелі
Сьогодні, 14:44
У справі Олександра Тиводара відбулось судове засідання.
У понеділок, 11 лютого, в Ковельському міськрайонному суді відбулось підготовче судове засідання, повідомляє ВАР.
Одним із обвинувачуваних по справі є одіозний голова громадського формування «Варта порядку» Тиводар Олександр Олександрович.
Окрім нього, обвинуваченими є Демидюк Роман Іванович, Тимчак Вадим Вадимович, Кореєв Сергій Володимирович та Кистенюк Руслан Петрович.
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Головуючий суддя в судовому процесі - голова Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик.
Справу призначено до судового розгляду на вівторок, 26 березня, 2019 року.
Нагадаємо, в серпні 2017 року, у Луцьку посеред вулиці затримали голову «Варти порядку» Олександра Тиводара. Також обшуки відбулися на офісі громадського формування та в будинку Тиводара, ще кількох членів цієї організації. У прокуратурі пояснили, що оперативні заходи відбуваються в межах справи щодо стеження за людьми,збору інформації та контрабандного переміщення через кордон спецзасобів.
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У понеділок, 11 лютого, в Ковельському міськрайонному суді відбулось підготовче судове засідання, повідомляє ВАР.
Одним із обвинувачуваних по справі є одіозний голова громадського формування «Варта порядку» Тиводар Олександр Олександрович.
Окрім нього, обвинуваченими є Демидюк Роман Іванович, Тимчак Вадим Вадимович, Кореєв Сергій Володимирович та Кистенюк Руслан Петрович.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: І заводи, і огорожі з могил: Історія «металоломного» магната Олександра Тиводара
Головуючий суддя в судовому процесі - голова Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик.
Справу призначено до судового розгляду на вівторок, 26 березня, 2019 року.
Нагадаємо, в серпні 2017 року, у Луцьку посеред вулиці затримали голову «Варти порядку» Олександра Тиводара. Також обшуки відбулися на офісі громадського формування та в будинку Тиводара, ще кількох членів цієї організації. У прокуратурі пояснили, що оперативні заходи відбуваються в межах справи щодо стеження за людьми,збору інформації та контрабандного переміщення через кордон спецзасобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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