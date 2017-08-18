вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандального Олександра Тиводара судять у Ковелі

Скандального Олександра Тиводара судять у Ковелі
У справі Олександра Тиводара відбулось судове засідання.

У понеділок, 11 лютого, в Ковельському міськрайонному суді відбулось підготовче судове засідання, повідомляє ВАР.

Одним із обвинувачуваних по справі є одіозний голова громадського формування «Варта порядку» Тиводар Олександр Олександрович.

Окрім нього, обвинуваченими є Демидюк Роман Іванович, Тимчак Вадим Вадимович, Кореєв Сергій Володимирович та Кистенюк Руслан Петрович.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: І заводи, і огорожі з могил: Історія «металоломного» магната Олександра Тиводара

Головуючий суддя в судовому процесі - голова Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик.

Справу призначено до судового розгляду на вівторок, 26 березня, 2019 року.

Нагадаємо, в серпні 2017 року, у Луцьку посеред вулиці затримали голову «Варти порядку» Олександра Тиводара. Також обшуки відбулися на офісі громадського формування та в будинку Тиводара, ще кількох членів цієї організації. У прокуратурі пояснили, що оперативні заходи відбуваються в межах справи щодо стеження за людьми,збору інформації та контрабандного переміщення через кордон спецзасобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Тиводар, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Варшавському ринку Луцька через рибу побилися продавець і покупець
Сьогодні, 15:18
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Скандального Олександра Тиводара судять у Ковелі
Сьогодні, 14:44
«Люди швидше помруть, ніж доїде «швидка»: волиняни скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
Лучанка розповіла, скільки коштує відпочинок на казковому Балі
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Апеляція залишила без змін рішення по Тиводару Апеляція залишила без змін рішення по Тиводару
18 серпень, 2017, 16:04
Прокуратура оскаржує ухвалу по «справі Тиводара». Триває суд Прокуратура оскаржує ухвалу по «справі Тиводара». Триває суд
18 серпень, 2017, 14:45
Волинянам радять судитись з облгазом через зайві кубометри газу в платіжках. ВІДЕО Волинянам радять судитись з облгазом через зайві кубометри газу в платіжках. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО Справа щодо плати за харчування немісцевих дітей у луцьких садочках – уже в суді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Варшавському ринку Луцька через рибу побилися продавець і покупець
Сьогодні, 15:18
 0
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 15:01
 0
Скандального Олександра Тиводара судять у Ковелі
Сьогодні, 14:44
 0
«Люди швидше помруть, ніж доїде «швидка»: волиняни скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
Лучанка розповіла, скільки коштує відпочинок на казковому Балі
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8