На Волині священик називає Православну церкву України «сатанинською», а вірян – «грішниками»





Обзиває своїх прихожан грішниками, просить покаятися та не йти до сатанинської церкви, повідомили



Мешканці села розповіли, що священик свариться з людьми за те, що хочуть переходити до ПЦУ. Вимагав у жінки, яка ходила збирати підписи, аби вона показала, хто підписався за ПЦУ. До слова, жінка вже пенсіонерка та поважна у селі людина, адже пропрацювала багато років вчителем.



Також за словами місцевих, священик заявив своїм прихожанам, що вони всі грішні та йдуть у сатанинську церкву.



Жінка, яка збирає підписи, розповіла, що після Богослужіння, священик став сварити її, що вона збирає підписи за “сатанинську церкву”, почав просити подивитися ті підписи. Виніс Євангеліє та став з люттю до неї говорити, аби покаялася.



“Я сказала йому, що тих підписів не маю з собою. Забула тільки сказати, що Євангеліє треба брати чистими руками та з чистими думками”, — додає жінка.



За словами жінки, більшість у селі підписалося за ПЦУ. Щоправда, збирала вона підписи на звичайні листки, бо бланків отримати від сільського голови так і не змогла.



Ще одні мешканці додають, що збори будуть цієї неділі, 17 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священик села Лобачівка Горохівського району всіляко намагається зашкодити переходу громади до Православної церкви України.Обзиває своїх прихожан грішниками, просить покаятися та не йти до сатанинської церкви, повідомили «Волинь Online» жителі Лобачівки.Мешканці села розповіли, що священик свариться з людьми за те, що хочуть переходити до ПЦУ. Вимагав у жінки, яка ходила збирати підписи, аби вона показала, хто підписався за ПЦУ. До слова, жінка вже пенсіонерка та поважна у селі людина, адже пропрацювала багато років вчителем.Також за словами місцевих, священик заявив своїм прихожанам, що вони всі грішні та йдуть у сатанинську церкву.Жінка, яка збирає підписи, розповіла, що після Богослужіння, священик став сварити її, що вона збирає підписи за “сатанинську церкву”, почав просити подивитися ті підписи. Виніс Євангеліє та став з люттю до неї говорити, аби покаялася.“Я сказала йому, що тих підписів не маю з собою. Забула тільки сказати, що Євангеліє треба брати чистими руками та з чистими думками”, — додає жінка.За словами жінки, більшість у селі підписалося за ПЦУ. Щоправда, збирала вона підписи на звичайні листки, бо бланків отримати від сільського голови так і не змогла.Ще одні мешканці додають, що збори будуть цієї неділі, 17 лютого.

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