Історичні фото і воєнний аерознімок: у Луцьку зробили унікальну карту міста





Карту можна



Автори карти – Богдан Ворон, Роман Павлюк та Олександр Котис.



Проект має дві важливі складові. Перша – галерея фотографій міста від 1860-х до 1990-х. Світлини мають визначену геолокацію на супутниковій карті міста, вони нанесені у вигляді точок, які можна відкрити та дізнатися більше про фото і місце зйомки з допомогою короткої текстівки.



Друга складова – це аерофотознімок Луцька часів Другої світової, який накладено на карту Google Map. Завдяки легкому переходу між ними можна дізнатися наскільки змінилось місто за понад 70 років, побачити історичні забудову, парки та дороги, що було на місці популярних нині міських локацій: біля пам’ятників Лесі Українки на Театральному майдані, Тараса Шевченка чи біля монументу Грушевського.



Фотокарта вінтажного Луцька дозволяє перемикатися на панорами вулиць Google street view, на ній залишились стандартні позначки від Google, які допоможуть туристам знайти для себе кафе чи музей, не виходячи з цієї карти.



Це також цікавий інструмент для шанувальників історії Луцька, який допоможе встановити датування історичних споруд, прив’язати фото з власної колекції чи інтернету до аерофото. А мешканці середмістя дізнаються, чи був збудований їхній будинок у довоєнний час, і відповідно, має історичну цінність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували унікальну онлайн-карту міста, на якій розміщені 350 історичних фото, а також аерофотознімок 1944 року.Карту можна переглянути на сайті «Хронік Любарта», повідомляє Перший Автори карти –таПроект має дві важливі складові. Перша – галерея фотографій міста від 1860-х до 1990-х. Світлини мають визначену геолокацію на супутниковій карті міста, вони нанесені у вигляді точок, які можна відкрити та дізнатися більше про фото і місце зйомки з допомогою короткої текстівки.Друга складова – це аерофотознімок Луцька часів Другої світової, який накладено на карту Google Map. Завдяки легкому переходу між ними можна дізнатися наскільки змінилось місто за понад 70 років, побачити історичні забудову, парки та дороги, що було на місці популярних нині міських локацій: біля пам’ятників Лесі Українки на Театральному майдані, Тараса Шевченка чи біля монументу Грушевського.Фотокарта вінтажного Луцька дозволяє перемикатися на панорами вулиць Google street view, на ній залишились стандартні позначки від Google, які допоможуть туристам знайти для себе кафе чи музей, не виходячи з цієї карти.Це також цікавий інструмент для шанувальників історії Луцька, який допоможе встановити датування історичних споруд, прив’язати фото з власної колекції чи інтернету до аерофото. А мешканці середмістя дізнаються, чи був збудований їхній будинок у довоєнний час, і відповідно, має історичну цінність.

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