Автівка відомого бізнесмена потрапила у смертельну аварію на Львівщині, – ЗМІ





Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.



У Жидачівське відділення поліції 15 лютого близько 12:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Львів-Івано-Франківськ сталася автопригода.



У селі Соколівка відбулося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz під керуванням 43-річного жителя міста Рівне та Citroen, за кермом якого знаходився 35-річний львів’янин. Від отриманих трав останній загинув на місці пригоди.



За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває, встановлюються обставини автопригоди.



Як Юрію Чабораю, якою безпосередньо кермує сам Чаборай.



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