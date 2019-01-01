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Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО

Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
У Тернополі поховали протоієрея Анатолія Зінкевича, брата митрополита Михаїла.

Про це повідомляє видання 20 хвилин.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність протоієрей Анатолій Зінкевич. Отець Анатолій помер близько 20:00 13 лютого в обласній лікарні Тернополя. Останні кілька тижнів він серйозно хворів.

Настоятеля поховали на території Свято-Троїцького духовного центру на Данила Галицького, засновником і фундатором якого він був. На похорон прийшли тисячі вірян та сотні духовних отців.

Поховали отця Анатолія праворуч від самої будівлі храму.
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО
Тисячі людей у Тернополі прийшли попрощатися з братом митрополита Михаїла. ФОТО

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Теги: похорон, Анатолій Зінкевич
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