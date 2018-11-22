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Двоє підлітків вистрибнули з шостого поверху, один хлопець загинув

Двоє підлітків вистрибнули з шостого поверху, один хлопець загинув
У місті Сторожинець Чернівецької області два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови, один із них загинув.

Про це повідомляє УНН.

16 лютого близько 10 години працівник поліції, який перебував поза службою, поблизу недобудованої будівлі виявив двох молодих людей з тілесним ушкодженнями характерними для падіння з висоти. Один з хлопців був без ознак життя. Інший знаходився без свідомості.

Поліцейський відразу викликав швидку та повідомив про подію на спецлінію "102". У ході першочергових слідчих дій встановили, що юнаки намагалися покінчити життя самогубством, стрибнувши з 6-го поверху недобудови.

Потерпілі є мешканцями Сторожинеччини. Загиблий 2000 року народження. Травмований – 2002 року народження.

За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Досудове слідство триває. Поліція встановлює причини та обставини трагічного випадку.

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Теги: смерть, суїцид
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