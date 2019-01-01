«Постараються храм не віддати»: волинський священик побоюється провокацій від УПЦ (МП)





17 лютого там проведуть перше богослужіння після переходу - настоятель очікує провокацій з боку Московського патріархату, інформує



Це перша парафія у княжому місті, яка вийшла з Московського патріархату.



Настоятель храму отець Микола Рижук розповідає, що ще на Водохреще люди висловили думку перейти до ПЦУ. Він уже має указ про прийняття у Православну церкву України.



- Я вихований в українській сім’ї. Моя родина по-батькові зі Старого Загорова і моїх діда та прадіда у 40-х роках розстріляло НКВС у Луцьку за українську діяльність. Коли почався Майдан та війна, почали вбивати наших хлопців я почув з вуст нашого блаженнійшого Онуфрія, що у нас громадянська війна – мене це зачепило як людину. Я попросив у нашого правлячого архієрея, владики Володимира не поминати Кіріла. Він мене благословив. Тоді відбувся самовідсів: люди, які хотіли, щоб Кіріла поминали відійшли у промосковські храми Успенський собор та Миколаївську церкву. Залишилися помірковані, тобто люди, які розуміли, що таке канонічність і проукраїнськи налаштовані.



Священик каже, що й нині будуть ті, хто відійде і не підтримає рішення про перехід.



У неділю, 17 лютого, у храмі проведуть перше богослужіння після переходу до ПЦУ. Отець Микола очікує провокацій, адже митрополит МП Володимир сказав, щоб не думали, що він цей храм віддасть.



- Завтра постараються храм не віддати, сказати будь-що про мене. Будь ласка, хай говорять! – каже отець Микола та додає, що поліція, СБУ та влада міста попереджені про перехід.



Не дивлячись на тиск та залякування його та родини священик впевнений у правильності своїх дій.

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