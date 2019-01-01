На Волині священик не схотів преходити до нової церкви разом із громадою





Відповідне рішення люди прийняли на загальних зборах.



Втім, місцевий священик не поділяє думку громади, а відтак - відмовився.



До слова, це не єдиний випадок, коли настоятелі храмів УПЦ (МП) не хочуть переходти до новоствореної церкви. Так, зокрема було у селах



Юрій Шишко, вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і



А в селі Тельчі Маневицького району частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила храмове свято службою



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Студині, Рожищенського району громада проголосувала за те, аби церква перейшла до ПЦУ.Відповідне рішення люди прийняли на загальних зборах.Втім, місцевий священик не поділяє думку громади, а відтак - відмовився.До слова, це не єдиний випадок, коли настоятелі храмів УПЦ (МП) не хочуть переходти до новоствореної церкви. Так, зокрема було у селах Шепель та Озеряни Луцького району., вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і віддав громаді ключі від храму А в селі Тельчі Маневицького району частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила храмове свято службою у будинку священика

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