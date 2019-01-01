На Волині священик не схотів преходити до нової церкви разом із громадою
Сьогодні, 21:18
У селі Студині, Рожищенського району громада проголосувала за те, аби церква перейшла до ПЦУ.
Відповідне рішення люди прийняли на загальних зборах.
Втім, місцевий священик не поділяє думку громади, а відтак - відмовився.
До слова, це не єдиний випадок, коли настоятелі храмів УПЦ (МП) не хочуть переходти до новоствореної церкви. Так, зокрема було у селах Шепель та Озеряни Луцького району.
Юрій Шишко, вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і віддав громаді ключі від храму.
А в селі Тельчі Маневицького району частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила храмове свято службою у будинку священика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення люди прийняли на загальних зборах.
Втім, місцевий священик не поділяє думку громади, а відтак - відмовився.
До слова, це не єдиний випадок, коли настоятелі храмів УПЦ (МП) не хочуть переходти до новоствореної церкви. Так, зокрема було у селах Шепель та Озеряни Луцького району.
Юрій Шишко, вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і віддав громаді ключі від храму.
А в селі Тельчі Маневицького району частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила храмове свято службою у будинку священика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині священик не схотів преходити до нової церкви разом із громадою
Сьогодні, 21:18
Справжня весна: погода у Луцьку на неділю, 17 лютого
Сьогодні, 19:00