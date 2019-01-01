У Луцьку горіла будівля, – ЗМІ
Сьогодні, 22:39
У Луцьку в районі Володимирської горіла будівля.
У суботу, 16 лютого, близько 21 год горіла літня кухня на вулиці Нахімова. Про це Волинь24 стало відомо з власних джерел.
За словами свідка пожежі в літній кухні жили квартиранти і частенько полюбляли "заглянути до чарки".
"У цей час чоловік вдома був один. Ніби кажуть, що спав. Коли приїхали пожежники, то він втік з будинку. Можливо був у стані шоку. Невдовзі поліція, яка також приїхала на місце події його знайшла на сусідній вулиці, хотіли щоб медики його оглянули, бо лице чоловіка було чорне. Пожежу загасили швидко", – повідомляє свідок події.
Деталі пригоди повідомимо згодом.
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У суботу, 16 лютого, близько 21 год горіла літня кухня на вулиці Нахімова. Про це Волинь24 стало відомо з власних джерел.
За словами свідка пожежі в літній кухні жили квартиранти і частенько полюбляли "заглянути до чарки".
"У цей час чоловік вдома був один. Ніби кажуть, що спав. Коли приїхали пожежники, то він втік з будинку. Можливо був у стані шоку. Невдовзі поліція, яка також приїхала на місце події його знайшла на сусідній вулиці, хотіли щоб медики його оглянули, бо лице чоловіка було чорне. Пожежу загасили швидко", – повідомляє свідок події.
Деталі пригоди повідомимо згодом.
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