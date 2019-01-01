Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині

Валерії,



Це і недосконалість українського законодавства, і паперова тяганина, які забирають дорогоцінний час, адже кожна хвилина може коштувати життя дитині, - повідомляє



Крім того, шахраї намагалися вкрасти гроші з рахунка, на який небайдужі люди перераховують благодійну допомогу.



"Сьогодні відгукнулися ще 2 фонди. І вони не можуть нас взяти під опіку, бо по закону нам трансплантацію має оплатити МОЗ. Але ніхто не говорить коли? Скрізь потрібно зібрати кучу непотрібних бумажок. Що за держава?! Я поки позбираю всі довідки і подам на розгляд в МОЗ, то мені нікуди не звертатися?? чекати??? Дивитися щодня як моя дитина згасає??? Декілька місяців проживання після трансплантації за свій кошт...а де їх брати??? Наші зарплати не розраховані на життя в Україні, а не те що за кордоном....



Є люди які хочуть допомогти нам фінансово у валюті, але умови, що це буде на рахунок клініки. І знову в нас проблеми... Ще не знаю, чи МОЗ схвалить ту клініку, що найшла я, чи запропонує іншу. Ось і виходить поки люди не проти допомогти, а нема куди. І знову це все час...



Цікаво, це тільки у мене такі перешкоди на кожному кроці??? Чи у всіх, хто стикається з цим?? Чи може це тому, що я майже все роблю самостійно, і вже фізично не встигаю....не пам'ятаю, куди потрібно сьогодні бігти, дзвонити, писати.... з ким маю зустрітися і яку довідку маю взяти і кому віддати.



Я даже уявити не можу, що моя дитина може не дочекатися коли НАША держава подбає про неї...



Не будемо опускати рук, не маємо на це права, і тому продовжуємо збір коштів поки самостійно.



А ще сьогодні якісь нелюди хотіли шахрайським шляхом зняти гроші з моєї картки. Але їм це не вдалося. Тільки мені додали біганини. Сім-карту змінила і з банківськіми картами розібралася теж!!!

Ще раз всім дякую за допомогу!!!," - написала мама хворої Валерії.



Коли буде відновлено збір коштів і на який рахунок - ми повідомимо додатково", - зазначила мама хворої дівчинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама 15-річної якій збирають кошти на пересадку кісткового мозку , написала у соцмережі про ряд труднощів, які виникають при оформленні документів на лікування дівчинки.Це і недосконалість українського законодавства, і паперова тяганина, які забирають дорогоцінний час, адже кожна хвилина може коштувати життя дитині, - повідомляє КовельPost Крім того, шахраї намагалися вкрасти гроші з рахунка, на який небайдужі люди перераховують благодійну допомогу."Сьогодні відгукнулися ще 2 фонди. І вони не можуть нас взяти під опіку, бо по закону нам трансплантацію має оплатити МОЗ. Але ніхто не говорить коли? Скрізь потрібно зібрати кучу непотрібних бумажок. Що за держава?! Я поки позбираю всі довідки і подам на розгляд в МОЗ, то мені нікуди не звертатися?? чекати??? Дивитися щодня як моя дитина згасає??? Декілька місяців проживання після трансплантації за свій кошт...а де їх брати??? Наші зарплати не розраховані на життя в Україні, а не те що за кордоном....Є люди які хочуть допомогти нам фінансово у валюті, але умови, що це буде на рахунок клініки. І знову в нас проблеми... Ще не знаю, чи МОЗ схвалить ту клініку, що найшла я, чи запропонує іншу. Ось і виходить поки люди не проти допомогти, а нема куди. І знову це все час...Цікаво, це тільки у мене такі перешкоди на кожному кроці??? Чи у всіх, хто стикається з цим?? Чи може це тому, що я майже все роблю самостійно, і вже фізично не встигаю....не пам'ятаю, куди потрібно сьогодні бігти, дзвонити, писати.... з ким маю зустрітися і яку довідку маю взяти і кому віддати.Я даже уявити не можу, що моя дитина може не дочекатися коли НАША держава подбає про неї...Не будемо опускати рук, не маємо на це права, і тому продовжуємо збір коштів поки самостійно.А ще сьогодні якісь нелюди хотіли шахрайським шляхом зняти гроші з моєї картки. Але їм це не вдалося. Тільки мені додали біганини. Сім-карту змінила і з банківськіми картами розібралася теж!!!Ще раз всім дякую за допомогу!!!," - написала мама хворої Валерії.Коли буде відновлено збір коштів і на який рахунок - ми повідомимо додатково", - зазначила мама хворої дівчинки.

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