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Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО

Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО
У Луцьку почали з'являтися нові бродячі собаки. Місцеві волонтери впевнені – у місто їх привозить очільниця центру порятунку тварин "Дейл" Богдана Новарчук, яка колись очолювала комунальне підприємство "Ласка".

Повідомляє 12 канал.

Зі слів волонтерів, жінка укладає договори про стерилізацію тварин і отримує за це чималі гроші. Деяких тварин вона оперує на місці, інших – привозить до Луцька, але не завжди повертає назад.

"Тоді виникає питання – куди вона діває тварин? Нехай навіть 20 тварин – це нереальна кількість собак, які за невеликий період часу треба прилаштувати. У мене варіант – або вона їх по дорозі викидає, або уже в місті, тому зараз їх просто сила-силенна!", – вважає волонтерка Вікторія Виговська.

За словами самої очільниці центру тваринок вона віддає у волинські сім'ї, а появу собак з інших міст на вулицях Луцька пояснює просто – тварини втекли від нових господарів.

"80% тварин приживається, 20% буває таке, що тікають. З них 10% буває, що знаходять", – каже Богдана Новарчук.

За її словами працівникам центру вдалось прилаштувати в родини близько 300 песиків.

Однак волотер Вадим Нечаєв каже, що Богдана Новарчук лукавить, адже прилаштувати таку кількість тварин просто неможливо.

"Прилаштувати тварину, навіть кота, я не кажу вже про собак, навіть тут його можна тиждень-два-три піарити через facebook, мовляв, заберіть. А те, що собак беруть в сім'ї сотнями – ну вибачте, це вже просто брехня! Собаки до Луцька або недоїжджають, або викидаються на окраїнах", - переконаний волонтер.

За півроку діяльності центр "врятував" з інших міст майже півтисячі собак. Проте невідомо скільки з них насправді отримали домашній затишок.


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Теги: Новарчук, безпритульні собаки, волонтери
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