Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини





Дехто навіть порівнює туман з кадром з фільму, а хтось каже, що туман створює ефект білих ночей.



"Захмарений парк... У плямах жовтих ліхтарів згасає відблиск дня. А над Стиром стікає лютнева роса. Туман настільки густий, що створює враження білої ночі. Сіро як під час літнього світанку. Ще так ніколи не траплялося", - коментує свої світлини



"Кіношний і дуже поетичний нині туман. Хоч в торбу збирай і ховай на потім", - підписала



Цією світлиною поділився журналіст



А головний редактор видання "Конкурент"



"Туман у Луцьку. Нічого не видно за 10 метрів".



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