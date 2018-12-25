вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини

Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Лучани активно діляться фотографіями оповитого густим туманом Луцька у соцмережі facebook.

Дехто навіть порівнює туман з кадром з фільму, а хтось каже, що туман створює ефект білих ночей.

"Захмарений парк... У плямах жовтих ліхтарів згасає відблиск дня. А над Стиром стікає лютнева роса. Туман настільки густий, що створює враження білої ночі. Сіро як під час літнього світанку. Ще так ніколи не траплялося", - коментує свої світлини agnatiuk Андрій.
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини

"Кіношний і дуже поетичний нині туман. Хоч в торбу збирай і ховай на потім", - підписала Oksana Tsymbaliuk.
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини

Цією світлиною поділився журналіст Антон Бугайчук.
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини

А головний редактор видання "Конкурент" Андрій Лучик написав, що через густий туман видимість дуже ускладена.

"Туман у Луцьку. Нічого не видно за 10 метрів".
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туман, вечір, Луцьк, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ
Сьогодні, 01:19
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
У Луцьку горіла будівля, – ЗМІ
16 лютий, 22:39
Схожі новини
Вандала, який понищив ліхтар у луцькому парку, «вичислили» у соцмережі Вандала, який понищив ліхтар у луцькому парку, «вичислили» у соцмережі
12 лютий, 09:19
Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
24 січень, 17:08
У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО У Луцьку діти влаштували перегони на санчатах. ФОТО
08 січень, 22:38
Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО
25 грудень, 2018, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
 0
Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ
Сьогодні, 01:19
 0
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
 0
У Луцьку горіла будівля, – ЗМІ
16 лютий, 22:39
 0
Медіа
відео
1/8