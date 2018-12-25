Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
Лучани активно діляться фотографіями оповитого густим туманом Луцька у соцмережі facebook.
Дехто навіть порівнює туман з кадром з фільму, а хтось каже, що туман створює ефект білих ночей.
"Захмарений парк... У плямах жовтих ліхтарів згасає відблиск дня. А над Стиром стікає лютнева роса. Туман настільки густий, що створює враження білої ночі. Сіро як під час літнього світанку. Ще так ніколи не траплялося", - коментує свої світлини agnatiuk Андрій.
"Кіношний і дуже поетичний нині туман. Хоч в торбу збирай і ховай на потім", - підписала Oksana Tsymbaliuk.
Цією світлиною поділився журналіст Антон Бугайчук.
А головний редактор видання "Конкурент" Андрій Лучик написав, що через густий туман видимість дуже ускладена.
"Туман у Луцьку. Нічого не видно за 10 метрів".
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Дехто навіть порівнює туман з кадром з фільму, а хтось каже, що туман створює ефект білих ночей.
"Захмарений парк... У плямах жовтих ліхтарів згасає відблиск дня. А над Стиром стікає лютнева роса. Туман настільки густий, що створює враження білої ночі. Сіро як під час літнього світанку. Ще так ніколи не траплялося", - коментує свої світлини agnatiuk Андрій.
"Кіношний і дуже поетичний нині туман. Хоч в торбу збирай і ховай на потім", - підписала Oksana Tsymbaliuk.
Цією світлиною поділився журналіст Антон Бугайчук.
А головний редактор видання "Конкурент" Андрій Лучик написав, що через густий туман видимість дуже ускладена.
"Туман у Луцьку. Нічого не видно за 10 метрів".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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