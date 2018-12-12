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Вихователька з Луцька 11 років займається моржуванням. ВІДЕО

Вихователька з Луцька 11 років займається моржуванням. ВІДЕО
Більш як десять років вихователька одного із дитсадків Луцька Неля Кушнірчук ходить до Центрального парку міста купатися в річці. Жінка каже, що занурюється у воду в усі чотири пори року кілька разів на тиждень. У вихідні моржує разом із друзями.

Про це вона розповіла у коментарі Суспільному Волині.

«Так сталося в житті, що вже 11 років тому я займаюся цим. Привели до цього досить серйозні проблеми зі здоров’ям і особисті проблеми. Я не сама йшла, тому що по життю я була змерзлячка, любила тепло. Я захоплююся тими людьми, які самі йдуть, які сильні духом… Кожен раз ніби заново народжуєщся, оновлюєшся», – пояснила Неля Кушнірчук.

Про те, які у Луцьку є «моржі», розповіла лучанка Алла Жупанюк.

«У нас ще є літні моржі. Тільки температура наближається до 15 градусів – це вже квітень, – починають ходити літні моржі. Зимових моржів мало – десь у 5 разів менше. Влітку приходять ті, які вже у зрілому віці хочуть почати здоровий спосіб житті. Є люди, які ходять зустрічати сонце. Є люди, які долонями збирають росу, п’ють її і вмиваються. Є люди, які харчуються сонічним промінням», – каже Алла Жупанюк

Подруги Галина Юрко та Юлія Згоранець-Табачук розповідають, що займаються за спеціальною оздоровчою системою, де моржування – один із елементів.

«Збоку це класно виглядає: ти моржуєш, тобою всі захолюються. Але треба чітко собі розуміти, що моржування потребує оновленої свідомості. Моржувати треба не фанатично», – розповіла Галина Юрко.

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Теги: моржування, парк, річка, зима, холод
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