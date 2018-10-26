Мати і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:05
У приватному будинку в Житомирі поліцейські знайшли тіла двох убитих жінок – 41-річна мати і 21-річна дочка, повідомляє прес-служба поліції.
У поліцію надійшло повідомлення, що в зазначеному будинку стався конфлікт. Прибулі поліцейські виявили в будинку два трупа.
Правоохоронці встановили, що в будинку проживали мати і дочка. У них виник конфлікт з невідомим чоловіком.
Зараз поліція шукає 26-річного хлопця – Василя Григоровича Подорожнього. Він проживає в Житомирі і був знайомим убитої дівчини.
На думку поліції, він може бути причетний до вбивства.
Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяве. На підборідді має родимку. Був одягнений в темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.
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У поліцію надійшло повідомлення, що в зазначеному будинку стався конфлікт. Прибулі поліцейські виявили в будинку два трупа.
Правоохоронці встановили, що в будинку проживали мати і дочка. У них виник конфлікт з невідомим чоловіком.
Зараз поліція шукає 26-річного хлопця – Василя Григоровича Подорожнього. Він проживає в Житомирі і був знайомим убитої дівчини.
На думку поліції, він може бути причетний до вбивства.
Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяве. На підборідді має родимку. Був одягнений в темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.
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