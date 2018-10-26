Мати і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО





У поліцію надійшло повідомлення, що в зазначеному будинку стався конфлікт. Прибулі поліцейські виявили в будинку два трупа.



Правоохоронці встановили, що в будинку проживали мати і дочка. У них виник конфлікт з невідомим чоловіком.



Зараз поліція шукає 26-річного хлопця – Василя Григоровича Подорожнього. Він проживає в Житомирі і був знайомим убитої дівчини.





На думку поліції, він може бути причетний до вбивства.



Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяве. На підборідді має родимку. Був одягнений в темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приватному будинку в Житомирі поліцейські знайшли тіла двох убитих жінок – 41-річна мати і 21-річна дочка, повідомляє прес-служба поліції У поліцію надійшло повідомлення, що в зазначеному будинку стався конфлікт. Прибулі поліцейські виявили в будинку два трупа.Правоохоронці встановили, що в будинку проживали мати і дочка. У них виник конфлікт з невідомим чоловіком.Зараз поліція шукає 26-річного хлопця –. Він проживає в Житомирі і був знайомим убитої дівчини.На думку поліції, він може бути причетний до вбивства.Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяве. На підборідді має родимку. Був одягнений в темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.

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