17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
17 лютого 2019 року вшановують святого Миколу. У народі цей день прозвали "Микола Студений", адже зазвичай, саме у цей день вдаряли сильні морози. Грецький ігумен та сповідник володів даром зцілення, тому йому моляться для зцілення від хвороб.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 17 лютого
– Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня.
– Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.
Що можна робити 17 лютого
1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу.
Що не можна робити 17 лютого
1. Не рекомндується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.
2. Не варто цього дня нічого стригти, особливо обрізати нігті і стригти волосся.
– Полювати в цей день на звірят – до нещастя.
– Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.
– Сниться свиня – прикмета до того, що попереду на вас чекають важкі життєві випробування.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 17 лютого
– Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня.
– Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.
Що можна робити 17 лютого
1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу.
Що не можна робити 17 лютого
1. Не рекомндується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.
2. Не варто цього дня нічого стригти, особливо обрізати нігті і стригти волосся.
– Полювати в цей день на звірят – до нещастя.
– Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.
– Сниться свиня – прикмета до того, що попереду на вас чекають важкі життєві випробування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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