вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 лютого 2019 року вшановують святого Миколу. У народі цей день прозвали "Микола Студений", адже зазвичай, саме у цей день вдаряли сильні морози. Грецький ігумен та сповідник володів даром зцілення, тому йому моляться для зцілення від хвороб.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 17 лютого

– Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня.

– Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.

Що можна робити 17 лютого

1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу.

Що не можна робити 17 лютого

1. Не рекомндується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.

2. Не варто цього дня нічого стригти, особливо обрізати нігті і стригти волосся.

– Полювати в цей день на звірят – до нещастя.

– Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.

– Сниться свиня – прикмета до того, що попереду на вас чекають важкі життєві випробування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 17 лютого, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Сьогодні, 07:40
Матір і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:05
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
Схожі новини
16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 лютий, 10:05
Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
15 лютий, 10:10
Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
09 лютий, 09:30
День святого Петра: що можна та не можна робити у свято День святого Петра: що можна та не можна робити у свято
29 січень, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
 0
Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Сьогодні, 07:40
 0
Матір і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:05
 0
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
 0
Медіа
відео
1/8