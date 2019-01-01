У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО





Про це журналістам Микола Лябук.



«На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне. Пожежу ліквідовано власними силами населення до прибуття підрозділів. Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі, 1 метр квадратний перекриття, 2 метра квадратних стелі», – розповів Микола Лябук.



Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною займання став підпал власником у стані алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 17 лютого, о 03:12 виникла пожежа в літній кухні у Головні Любомльського району.Про це журналістам Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту«На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне. Пожежу ліквідовано власними силами населення до прибуття підрозділів. Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі, 1 метр квадратний перекриття, 2 метра квадратних стелі», – розповів Микола Лябук.Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною займання став підпал власником у стані алкогольного сп'яніння.

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