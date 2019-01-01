вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО

У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО
У неділю, 17 лютого, о 03:12 виникла пожежа в літній кухні у Головні Любомльського району.

Про це журналістам Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

«На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне. Пожежу ліквідовано власними силами населення до прибуття підрозділів. Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі, 1 метр квадратний перекриття, 2 метра квадратних стелі», – розповів Микола Лябук.

Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною займання став підпал власником у стані алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, літня кухня, Головне, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:59
На Волині банда їздила селами та обкрадала домівки
Сьогодні, 10:42
У Луцьку учасник бойових дій просить розібратися з хамовитим водієм маршрутки
Сьогодні, 09:54
17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
У Луцьку горіла будівля, – ЗМІ У Луцьку горіла будівля, – ЗМІ
16 лютий, 22:39
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
14 лютий, 09:50
На Волині через пожежу багатодітна мати з дітьми залишилася на вулиці: благають допомогти На Волині через пожежу багатодітна мати з дітьми залишилася на вулиці: благають допомогти
13 лютий, 08:53
Уночі на Волині дотла згоріла хата. ВІДЕО Уночі на Волині дотла згоріла хата. ВІДЕО
11 лютий, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:59
 0
На Волині банда їздила селами та обкрадала домівки
Сьогодні, 10:42
 0
У Луцьку учасник бойових дій просить розібратися з хамовитим водієм маршрутки
Сьогодні, 09:54
 0
17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
 0
Луцьком бігають безпритульні собаки з інших міст, – волонтери. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8