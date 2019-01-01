У селищі на Волині горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:59
У неділю, 17 лютого, о 03:12 виникла пожежа в літній кухні у Головні Любомльського району.
Про це журналістам Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
«На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне. Пожежу ліквідовано власними силами населення до прибуття підрозділів. Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі, 1 метр квадратний перекриття, 2 метра квадратних стелі», – розповів Микола Лябук.
Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною займання став підпал власником у стані алкогольного сп'яніння.
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Про це журналістам Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
«На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне. Пожежу ліквідовано власними силами населення до прибуття підрозділів. Знищено 4 метра квадратних шиферної покрівлі, 1 метр квадратний перекриття, 2 метра квадратних стелі», – розповів Микола Лябук.
Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною займання став підпал власником у стані алкогольного сп'яніння.
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