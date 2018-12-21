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Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО

Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО
Учора, 16 лютого, в Старосамбірському районі на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, близько 13.45 в селі Заріччя Старосамбірського району водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 27-річний мешканець району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у будівлю недіючого поста прикордонників.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів іномарки віком 27 та 46 років, водія госпіталізували в реанімацію.

Наразі встановлюють обставини автопригоди. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО
Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО
Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО


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Теги: ДТП, Львівщина
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