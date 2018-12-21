Смертельна автотроща на Львівщині: автомобіль в'їхав у пост прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Учора, 16 лютого, в Старосамбірському районі на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Як попередньо встановили поліцейські, близько 13.45 в селі Заріччя Старосамбірського району водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 27-річний мешканець району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у будівлю недіючого поста прикордонників.
Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів іномарки віком 27 та 46 років, водія госпіталізували в реанімацію.
Наразі встановлюють обставини автопригоди. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Як попередньо встановили поліцейські, близько 13.45 в селі Заріччя Старосамбірського району водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 27-річний мешканець району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у будівлю недіючого поста прикордонників.
Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів іномарки віком 27 та 46 років, водія госпіталізували в реанімацію.
Наразі встановлюють обставини автопригоди. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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