«День професії»: учням показали, як працює «підшипникова кузня» в Луцьку. ФОТО





15 лютого дев‘ятикласникам розповіли про особливості виробничої професії на цьому промисловому гіганті, - пише видання



Як повідомили організатори, проект «День професії» є соціальним, він спрямований стимулювати молодь обирати майбутню професію, аби успішно розвиватися, змінювати себе та місто. Важливість заходу у тому, що старшокласник повністю потрапляє у середовище однодумців, професіоналів та знавців своєї справи.



Нагадаємо, компанія SKF в Україні має власний підшипниковий завод, представництво, інженерні бюро та мережу офіційних дистриб’юторів продукції. При вході на підприємство кожній дитині видали бейджики. Перед презентацією, яку провів директор «СКФ Україна» Володимир Цибульський, дівчат пригостили печивом, цукерками та чаєм.



«Я тут працюю з самого початку — вже 42 роки. Був майстром цеху на будівництві, потім начальником цеху, був директором з виробництва, директором з маркетингу, першим заступником генерального директора, а наразі вже 17 років працюю генеральним директором», — сказав Володимир Цибульський.



Зі слів директора, роль СКФ, як світового лідера з виробництва підшипників й надання послуг в сфері їх використання, є надзвичайно високою. Як розповів Володимир Цибульський, діти не часто відвідують підприємство, бо у них є спеціальні вимоги охорони праці. Для того, щоб побачити як вирує робота обов‘язково потрібно мати спеціальне взуття, біруші, окуляри та світлодіодні жилетки.



«Але періодично й школярі, й учні професійних училищ приходять до нас на екскурсію. У нас немало працівників, які колись, будучи школярами, відвідували підприємство. Такі ознайомлення важливі для дітей, бо вони мають можливість побачити виробництво з середини. Робітничі професії — це не так погано, як думають люди. Не обов‘язково шукати себе у вищих навчальних закладах, після закінчення яких, як правило, немає роботи», — зауважив директор.



Кураторка освітніх проектів у Громадянському Русі «СВІДОМІ» Христина Назар додала, що започаткували проект «День професії» ще восени.



«Саме завдяки цьому освітньому проекту та соціальній відповідальності депутата Луцькради Андрія Покровського ви тут. Ми хотіли, аби цей день був максимально корисним для вас, та ви отримали відповіді на питання після того, як почуєте корисну інформацію. Можливо, сьогодні ви побачите те місце роботи, де в майбутньому хотіли б працювати й розвиватися. Скористайтеся цією можливістю. Для молоді надзвичайно важливо наочно побачити процес виробництва продукту чи послуги, щоб повністю розуміти усі нюанси майбутньої професії. А також переконатися, підходить вона чи ні», — сказала Христина.



Керівниця служби персоналом Вікторія Штан наголосила, щоб дівчата звертали увагу не лише на верстати, а й на елементи менеджменту та організації роботи. Після екскурсії дівчатка були під враженнями й ділилися між собою тим, що їм найбільше сподобалося.



«Це моя перша такого роду екскурсія і мені дуже сподобалося. Головне, що винесла, — це те, як запаковуються деталі, це, здається, дуже складно. Також кинулося в око, з якою відповідальністю підійшли до організації на виробництві. Воно модернізоване, а для працівників навіть облаштували місце для відпочинку», — поділилися враженнями школярка Дарина Косянчук.



До слова, профорієнтаційний проект Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, продовжуватиметься і на далі. Завдяки цій ініціативі учні уже встигли познайомитися з Управлінням патрульної поліції та підприємством «Кромберг енд Шуберт Україна» та дізналися, які особливості роботи у цих установах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з ініціативи Громадянському Руху «СВІДОМІ» та за підтримки РЦ «Промінь» в рамках проекту «День професії» учні школи №1 побували на екскурсії на заводі «СКФ».15 лютого дев‘ятикласникам розповіли про особливості виробничої професії на цьому промисловому гіганті, - пише видання Район.Луцьк Як повідомили організатори, проект «День професії» є соціальним, він спрямований стимулювати молодь обирати майбутню професію, аби успішно розвиватися, змінювати себе та місто. Важливість заходу у тому, що старшокласник повністю потрапляє у середовище однодумців, професіоналів та знавців своєї справи.Нагадаємо, компанія SKF в Україні має власний підшипниковий завод, представництво, інженерні бюро та мережу офіційних дистриб’юторів продукції. При вході на підприємство кожній дитині видали бейджики. Перед презентацією, яку провів директор «СКФ Україна», дівчат пригостили печивом, цукерками та чаєм.«Я тут працюю з самого початку — вже 42 роки. Був майстром цеху на будівництві, потім начальником цеху, був директором з виробництва, директором з маркетингу, першим заступником генерального директора, а наразі вже 17 років працюю генеральним директором», — сказав Володимир Цибульський.Зі слів директора, роль СКФ, як світового лідера з виробництва підшипників й надання послуг в сфері їх використання, є надзвичайно високою. Як розповів Володимир Цибульський, діти не часто відвідують підприємство, бо у них є спеціальні вимоги охорони праці. Для того, щоб побачити як вирує робота обов‘язково потрібно мати спеціальне взуття, біруші, окуляри та світлодіодні жилетки.«Але періодично й школярі, й учні професійних училищ приходять до нас на екскурсію. У нас немало працівників, які колись, будучи школярами, відвідували підприємство. Такі ознайомлення важливі для дітей, бо вони мають можливість побачити виробництво з середини. Робітничі професії — це не так погано, як думають люди. Не обов‘язково шукати себе у вищих навчальних закладах, після закінчення яких, як правило, немає роботи», — зауважив директор.Кураторка освітніх проектів у Громадянському Русі «СВІДОМІ»додала, що започаткували проект «День професії» ще восени.«Саме завдяки цьому освітньому проекту та соціальній відповідальності депутата Луцькрадиви тут. Ми хотіли, аби цей день був максимально корисним для вас, та ви отримали відповіді на питання після того, як почуєте корисну інформацію. Можливо, сьогодні ви побачите те місце роботи, де в майбутньому хотіли б працювати й розвиватися. Скористайтеся цією можливістю. Для молоді надзвичайно важливо наочно побачити процес виробництва продукту чи послуги, щоб повністю розуміти усі нюанси майбутньої професії. А також переконатися, підходить вона чи ні», — сказала Христина.Керівниця служби персоналомнаголосила, щоб дівчата звертали увагу не лише на верстати, а й на елементи менеджменту та організації роботи. Після екскурсії дівчатка були під враженнями й ділилися між собою тим, що їм найбільше сподобалося.«Це моя перша такого роду екскурсія і мені дуже сподобалося. Головне, що винесла, — це те, як запаковуються деталі, це, здається, дуже складно. Також кинулося в око, з якою відповідальністю підійшли до організації на виробництві. Воно модернізоване, а для працівників навіть облаштували місце для відпочинку», — поділилися враженнями школярка Дарина Косянчук.До слова, профорієнтаційний проект Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, продовжуватиметься і на далі. Завдяки цій ініціативі учні уже встигли познайомитися з Управлінням патрульної поліції та підприємством «Кромберг енд Шуберт Україна» та дізналися, які особливості роботи у цих установах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію