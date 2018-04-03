Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті світу

Волинянкана чемпіонаті світу з зимових видів спорту (УОРА, вади зору, ІІ ранг) здобула «срібну» медаль в біатлоні на дистанції 10 км.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації."Під час нашої останньої зустрічі, коли ми вітали Юлію із «золотом» на Параолімпійських іграх, вона сказала, що на цьому не зупиниться. Пригадую її слова: «у такий складний час, хочеться боротися заради країни і показувати, що не можна здаватися. Треба вірити, що все в Україні буде добре. Я вірю! Тож хочеться бути прикладом для інших». Дуже радий тому, що Юлія продовжує вражати нас перемогами", - прокоментував успіх спортсменки голова облдержадміністраціїЧемпіонат світу з зимових видів спорту (УОРА, вади зору, ІІ ранг) проходить з 8 по 26 лютого в Прінс-Джордж (Канада).Юлія з 2004 року займається лижними гонками та біатлоном, є учасницею чотирьох зимових Паралімпійських ігор (Італія, 2006 р.; Канада, 2010 р.; Росія, 2014 р.; Південна Корея, 2018 р.). На цих іграх спортсменка виборола 1 золоту, 8 срібних і 5 бронзових нагород у змаганнях з біатлону та лижних гонок.Юлія Батенкова-Бауман є заслуженим майстром спорту України з лижних гонок (2010 р.), майстром спорту України міжнародного класу з біатлону (2005 р.) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Також Волинську область на цих змаганнях представляютьта