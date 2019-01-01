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Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти

Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
У лучанина Петра Буренка, якому лише 20 років, виявили вроджену ваду серця. На операцію потрібно 100 тисяч гривень, тож просять допомогти.

Про це повідомляють знайомі хлопця у Facebook.

У Петра Буренка лікарі при народженні не помітили вади серця і не помічали її протягом його життя.

"У молодого хлопця - вроджена вада серця, яку лікарі не помітили при народженні, і не помічали протягом 20 років життя. Серце не турбувало, але там весь час відбувалися зміни, які тепер дають про себе знати. Лікарі заборонили Петру працювати на роботі, але він продовжує це робити, тому що потрібні гроші. Операція коштує 100 тисяч гривень!

У передсердній перетинці отвір 13 мм, і через це - неправильне формування легень. Лікарі визнали легеневу гіпертензію 2 категорії, Петро попросту задихається. Молодий хлопець хоче жити", - написала знайома хлопця Ася Хазова.

Номер картки: Буренко Петро Володимирович 4149 4391 0311 6251.

Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти

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Теги: Петро Буренко, вада серця, Луцьк
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