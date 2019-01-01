Церковна громада на Волині разом зі священиком йде до ПЦУ





Збори з цього приводу відбулися сьогодні, 17 лютого.



Відомо також, що священик погодився перейти до ПЦУ разом з прихожанами.



Нагадаємо, також сьогодні, 17 лютого, у селі Жидичин Ківерцівського району відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада Свято-Покровської церкви села П’ятидні Володимир-Волинського району прийняла рішення про перехід до Православної церкви України.Збори з цього приводу відбулися сьогодні, 17 лютого.Відомо також, що священик погодився перейти до ПЦУ разом з прихожанами.Нагадаємо, також сьогодні, 17 лютого, у селі Жидичин Ківерцівського району, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

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