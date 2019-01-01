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Церковна громада на Волині разом зі священиком йде до ПЦУ

Церковна громада на Волині разом зі священиком йде до ПЦУ
Громада Свято-Покровської церкви села П’ятидні Володимир-Волинського району прийняла рішення про перехід до Православної церкви України.

Збори з цього приводу відбулися сьогодні, 17 лютого.

Відомо також, що священик погодився перейти до ПЦУ разом з прихожанами.

Нагадаємо, також сьогодні, 17 лютого, у селі Жидичин Ківерцівського району відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

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Теги: П'ятидні, ПЦУ, Волинь
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