В Україні запрацює ще один міжнародний аеропорт





Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає



За його словами, розвиток регіонального аеропорту “Біла Церква” та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.



“В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі “Біла Церква” очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік”, – зазначив Омелян.



Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.



“Це дасть можливість виконувати з аеропорту “Біла Церква” прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року”, – підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже восени цього року в аеропорту “Біла Церква” планують відкриття міжнародного пункту пропуску.Про це заявив міністр інфраструктури, передає прес-служба відомства.За його словами, розвиток регіонального аеропорту “Біла Церква” та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.“В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі “Біла Церква” очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік”, – зазначив Омелян.Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.“Це дасть можливість виконувати з аеропорту “Біла Церква” прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року”, – підсумував він.

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