В Україні запрацює ще один міжнародний аеропорт
Сьогодні, 15:48
Вже восени цього року в аеропорту “Біла Церква” планують відкриття міжнародного пункту пропуску.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.
За його словами, розвиток регіонального аеропорту “Біла Церква” та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.
“В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі “Біла Церква” очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік”, – зазначив Омелян.
Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.
“Це дасть можливість виконувати з аеропорту “Біла Церква” прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року”, – підсумував він.
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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.
За його словами, розвиток регіонального аеропорту “Біла Церква” та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.
“В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі “Біла Церква” очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік”, – зазначив Омелян.
Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.
“Це дасть можливість виконувати з аеропорту “Біла Церква” прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року”, – підсумував він.
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