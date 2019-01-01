вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*

Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*
Обираючи місце для святкування, завжди виходимо із настрою закладу і смаків запрошених гостей. Тому ми обрали кілька місць, що можуть однаково задовільнити абсолютно різних людей та забезпечити приємний відпочинок.

«George’s Club» в РЦ «Промінь»

Це місце де можна обрати розваги на будь-який смак. В межах закладу є три зони: більярд, боулінг та караоке.

Ресторан-караоке – для любителів вишуканих вечірок.

Тут відповідна сучасним вечіркам атмосфера. На вихідних грають діджеї, а також в певні дні виступають місцеві кавер-гурти. Ідеальне місце для любителів активного нічного відпочинку. Гості закладу співають в караоке, а між колами танцюють під запальну музику. Замовлення пісень безкоштовне з 18:00 до 05:00. Для організації банкету необхідно скласти попереднє замовлення, а якщо гостей небагато, достатньо замовити столик за телефоном: +380 (50) 490 77 14.

Боулінг – для молоді та сімейного відпочинку

В залі боулінгу діє знижка до днів народжень -20% за умови попереднього замовлення меню. Це місце для тих, хто любить спорт і музику. Щоп’ятниці в закладі проходить вечірка Disco Bowling, під час якої гостей розважають DJ Carat та MC Zazhygalkin. На вихідних доріжки краще попередньо бронювати за телефоном: +380 (50) 490 77 13.

Більярд – аристократичний відпочинок.

Більярдний зал – найспокійніше місце, в якому найбільший шум створюють розмірені удари по кулям. Тому тут сподобається тим, хто хоче провести вечір за розміреною бесідою та грою. В закладі є VIP-зал, що якнайкраще підійде для святкувань. В них є більярдний стіл та стіл для відпочинку. Діють спеціальні пропозиції за умови попереднього бронювання. Деталі можна дізнатися за телефоном: 38 050 490 7712. «George’s Club» знаходиться в РЦ «Промінь» на 3-му поверсі.

«Чорничне кафе» для дитячих святкувань

Якщо ви хочете відсвяткувати дитячий день народження, то в РЦ «Промінь» на другому поверсі знаходиться «Чорничне кафе». В ньому діє спеціальне дитяче меню, яке враховує смаки та потреби малечі, а також страви для дорослих.

Спеціально для свят передбачені вигідні пропозиції. Про них можна дізнатися безпосередньо в закладі. Заклад знаходиться поруч із дитячим розважальним комплексом «Смугастий Носоріг», якому немає аналогів в Луцьку. Тут для малечі знайдеться чимало розваг поки дорослі відпочивають.

Щоб дізнатися деталі про святкування в «Чорничному кафе» телефонуйте: +380 (66) 770 07 58 або заходьте в РЦ «Промінь» на 2-й поверх.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, Луцьк, бенкет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*
Сьогодні, 16:32
В Україні запрацює ще один міжнародний аеропорт
Сьогодні, 15:48
Церковна громада на Волині разом зі священиком йде до ПЦУ
Сьогодні, 15:02
Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Квітчаста піжама, босі ноги і сотні «дякую»: у Луцьку – «майже квартирник» Бабкіна. ФОТО Квітчаста піжама, босі ноги і сотні «дякую»: у Луцьку – «майже квартирник» Бабкіна. ФОТО
13 лютий, 12:46
Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби* Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*
26 січень, 19:44
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
26 січень, 15:29
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»* У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
26 січень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
 0
Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*
Сьогодні, 16:32
 0
В Україні запрацює ще один міжнародний аеропорт
Сьогодні, 15:48
 0
Церковна громада на Волині разом зі священиком йде до ПЦУ
Сьогодні, 15:02
 0
Хлопець задихається: у молодого лучанина виявили вроджену ваду серця, просять допомогти
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8