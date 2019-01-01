Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*

Обираючи місце для святкування, завжди виходимо із настрою закладу і смаків запрошених гостей. Тому ми обрали кілька місць, що можуть однаково задовільнити абсолютно різних людей та забезпечити приємний відпочинок.Це місце де можна обрати розваги на будь-який смак. В межах закладу є три зони: більярд, боулінг та караоке.Тут відповідна сучасним вечіркам атмосфера. На вихідних грають діджеї, а також в певні дні виступають місцеві кавер-гурти. Ідеальне місце для любителів активного нічного відпочинку. Гості закладу співають в караоке, а між колами танцюють під запальну музику. Замовлення пісень безкоштовне з 18:00 до 05:00. Для організації банкету необхідно скласти попереднє замовлення, а якщо гостей небагато, достатньо замовити столик за телефоном: +380 (50) 490 77 14.В залі боулінгу діє знижка до днів народжень -20% за умови попереднього замовлення меню. Це місце для тих, хто любить спорт і музику. Щоп’ятниці в закладі проходить вечірка Disco Bowling, під час якої гостей розважають DJ Carat та MC Zazhygalkin. На вихідних доріжки краще попередньо бронювати за телефоном: +380 (50) 490 77 13.Більярдний зал – найспокійніше місце, в якому найбільший шум створюють розмірені удари по кулям. Тому тут сподобається тим, хто хоче провести вечір за розміреною бесідою та грою. В закладі є VIP-зал, що якнайкраще підійде для святкувань. В них є більярдний стіл та стіл для відпочинку. Діють спеціальні пропозиції за умови попереднього бронювання. Деталі можна дізнатися за телефоном: 38 050 490 7712. «George’s Club» знаходиться в РЦ «Промінь» на 3-му поверсі.Якщо ви хочете відсвяткувати дитячий день народження, то в РЦ «Промінь» на другому поверсі знаходиться «Чорничне кафе». В ньому діє спеціальне дитяче меню, яке враховує смаки та потреби малечі, а також страви для дорослих.Спеціально для свят передбачені вигідні пропозиції. Про них можна дізнатися безпосередньо в закладі. Заклад знаходиться поруч із дитячим розважальним комплексом «Смугастий Носоріг», якому немає аналогів в Луцьку. Тут для малечі знайдеться чимало розваг поки дорослі відпочивають.Щоб дізнатися деталі про святкування в «Чорничному кафе» телефонуйте: +380 (66) 770 07 58 або заходьте в РЦ «Промінь» на 2-й поверх.