Священик поки в роздумах: громада церкви з Волині йде в ПЦУ

Громада Свято-Миколаївського храму села Жашковичі Іваничівського району прийняла рішення про перехід до ПЦУ. Священик поки не прийняв рішення, чи покидатиме УПЦ (МП).Збори з цього приводу відбулися у селі сьогодні, 17 лютого.Відомо, що на зборах були присутні 130 осіб. Сто з них віддали свої голоси за перехід до ПЦУ, ще 30 вийшли із залу та не голосували.Священик наразі не визначився щодо своєї позиції, тож прихожани дали тиждень йому на роздуми.До слова, напередодні у селі збирали підписи, тоді за перехід до ПЦУ підписалися 267 селян.