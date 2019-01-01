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Йде похолодання: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Йде похолодання: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
У понеділок, 18 лютого, в Україну прийде більш холодна погода, при цьому істотних опадів не прогнозують.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Грійтеся сьогодні, тому що завтра (18 лютого) холодний атмосферний фронт принесе, хоч і невелике, але похолодання", — зазначила вона.

За її даними, температура повітря знизиться вночі в середньому до -3...+3, вдень до +3...+6 градусів (напередодні в неділю, 17 лютого, цей показник становив +6...+12 градусів).

Найтепліше буде на заході та півдні країни, де температура місцями прогріється до +7...+9 градусів. "Найбільш свіжим очікується повітря на північному сході України, навіть вдень близько нуля", — написала синоптик.

Вона додала, що в Києві понеділок також буде прохолодніше, уночі до -1, вдень близько +4 градусів.

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Теги: погода, прогноз, синоптики, Наталка Діденко
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