Йде похолодання: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

У понеділок, 18 лютого, в Україну прийде більш холодна погода, при цьому істотних опадів не прогнозують.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик"Грійтеся сьогодні, тому що завтра (18 лютого) холодний атмосферний фронт принесе, хоч і невелике, але похолодання", — зазначила вона.За її даними, температура повітря знизиться вночі в середньому до -3...+3, вдень до +3...+6 градусів (напередодні в неділю, 17 лютого, цей показник становив +6...+12 градусів).Найтепліше буде на заході та півдні країни, де температура місцями прогріється до +7...+9 градусів. "Найбільш свіжим очікується повітря на північному сході України, навіть вдень близько нуля", — написала синоптик.Вона додала, що в Києві понеділок також буде прохолодніше, уночі до -1, вдень близько +4 градусів.