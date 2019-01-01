Замість ґаджетів – кошики: побут волинської родини 20-х років. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко показала побут родини на Поліссі у 1920-ті роки.
Світлину вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook.
“1920-ті роки. Звичайний день родини десь на Поліссі. Замість гаджетів, в руках кошики, усі зайняті справами. Як вам?”, — підписала фото краєзнавиця.
У коментарях під дописом люди припускають, що це родина на сіножаті.
"Мабуть на сіножаті. Сушиться верша для рибалки. Приїхали не на один день. Капітальний шалаш. Варять юшку", - написав Ерофей Красеха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлину вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook.
“1920-ті роки. Звичайний день родини десь на Поліссі. Замість гаджетів, в руках кошики, усі зайняті справами. Як вам?”, — підписала фото краєзнавиця.
У коментарях під дописом люди припускають, що це родина на сіножаті.
"Мабуть на сіножаті. Сушиться верша для рибалки. Приїхали не на один день. Капітальний шалаш. Варять юшку", - написав Ерофей Красеха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Замість ґаджетів – кошики: побут волинської родини 20-х років. ФОТО
Сьогодні, 21:39
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 20:34
Священик поки в роздумах: громада церкви з Волині йде в ПЦУ
Сьогодні, 19:01