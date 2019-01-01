Замість ґаджетів – кошики: побут волинської родини 20-х років. ФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко показала побут родини на Поліссі у 1920-ті роки.



Світлину вона оприлюднила на своїй сторінці у



“1920-ті роки. Звичайний день родини десь на Поліссі. Замість гаджетів, в руках кошики, усі зайняті справами. Як вам?”, — підписала фото краєзнавиця.



У коментарях під дописом люди припускають, що це родина на сіножаті.



"Мабуть на сіножаті. Сушиться верша для рибалки. Приїхали не на один день. Капітальний шалаш. Варять юшку", - написав Ерофей Красеха.







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