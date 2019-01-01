У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»
Сьогодні, 22:51
Дев’ятнадцятирічна Наталія Корніленко з Ковеля пройшла у «Голос країни». Сьогодні, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.
У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».
За словами Наталії Корніленко, на участь у шоу її надихнув вже покійний Кузьма. Колись він чув її голос і сказав, що їй не місце в Ковелі, а потрібно підкорювати столицю.
«Я б хотіла перемогти у цьому проекті в пам'ять про цього великого артиста», - сказала вона.
Зрештою, її вокальні здібності оцінив Потап, тож вона проходить до наступного етапу «Голосу країни».
«Так, у вокалі там були певні неточності, але щось мене зачепило, тому я і повернувся. Вона прийшла ніби, як від нього, моя маленька місія», - сказав Олексій Потапенко.
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У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».
За словами Наталії Корніленко, на участь у шоу її надихнув вже покійний Кузьма. Колись він чув її голос і сказав, що їй не місце в Ковелі, а потрібно підкорювати столицю.
«Я б хотіла перемогти у цьому проекті в пам'ять про цього великого артиста», - сказала вона.
Зрештою, її вокальні здібності оцінив Потап, тож вона проходить до наступного етапу «Голосу країни».
«Так, у вокалі там були певні неточності, але щось мене зачепило, тому я і повернувся. Вона прийшла ніби, як від нього, моя маленька місія», - сказав Олексій Потапенко.
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