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У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»

У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»
Дев’ятнадцятирічна Наталія Корніленко з Ковеля пройшла у «Голос країни». Сьогодні, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.

У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».

За словами Наталії Корніленко, на участь у шоу її надихнув вже покійний Кузьма. Колись він чув її голос і сказав, що їй не місце в Ковелі, а потрібно підкорювати столицю.

«Я б хотіла перемогти у цьому проекті в пам'ять про цього великого артиста», - сказала вона.

Зрештою, її вокальні здібності оцінив Потап, тож вона проходить до наступного етапу «Голосу країни».
У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»

«Так, у вокалі там були певні неточності, але щось мене зачепило, тому я і повернувся. Вона прийшла ніби, як від нього, моя маленька місія», - сказав Олексій Потапенко.
У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»


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Теги: Голос країни, прослуховування, Наталія Корніленко, Кузьма
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