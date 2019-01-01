У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»

Дев’ятнадцятирічназ Ковеля пройшла у «Голос країни». Сьогодні, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі –У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».За словами Наталії Корніленко, на участь у шоу її надихнув вже покійний Кузьма. Колись він чув її голос і сказав, що їй не місце в Ковелі, а потрібно підкорювати столицю.«Я б хотіла перемогти у цьому проекті в пам'ять про цього великого артиста», - сказала вона.Зрештою, її вокальні здібності оцінив Потап, тож вона проходить до наступного етапу «Голосу країни».«Так, у вокалі там були певні неточності, але щось мене зачепило, тому я і повернувся. Вона прийшла ніби, як від нього, моя маленька місія», - сказав Олексій Потапенко.