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Громада села на Волині виходить з Московського патріархату

Громада села на Волині виходить з Московського патріархату
У селі Клепачів, Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.

Таке рішення прийняли на загальних зборах у неділю, 17 лютого.

До слова, кілька громад Ківерцівського району раніше проголосували за те, аби долучитись до Православної церкви України. Зокрема, громада села Кульчин та села Жидичин

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Теги: Клепачів, Ківерцівський район, церква, ПЦУ, громада, збори
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