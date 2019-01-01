Громада села на Волині виходить з Московського патріархату
Сьогодні, 23:22
У селі Клепачів, Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.
Таке рішення прийняли на загальних зборах у неділю, 17 лютого.
До слова, кілька громад Ківерцівського району раніше проголосували за те, аби долучитись до Православної церкви України. Зокрема, громада села Кульчин та села Жидичин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли на загальних зборах у неділю, 17 лютого.
До слова, кілька громад Ківерцівського району раніше проголосували за те, аби долучитись до Православної церкви України. Зокрема, громада села Кульчин та села Жидичин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Громада села на Волині виходить з Московського патріархату
Сьогодні, 23:22
У пам’ять про Кузьму: дівчина з Волині підкорила «Голос країни»
Сьогодні, 22:51
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 20:34