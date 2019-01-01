Громада села на Волині виходить з Московського патріархату





Таке рішення прийняли на загальних зборах у неділю, 17 лютого.



До слова, кілька громад Ківерцівського району раніше проголосували за те, аби долучитись до Православної церкви України. Зокрема, громада



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Клепачів, Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.Таке рішення прийняли на загальних зборах у неділю, 17 лютого.До слова, кілька громад Ківерцівського району раніше проголосували за те, аби долучитись до Православної церкви України. Зокрема, громада села Кульчин та села Жидичин

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